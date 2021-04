LIVE TEXT | Gala premiilor Oscar, pentru prima oară cu emoții pentru România după nominalizările Colectiv. Another Round, cel mai bun film internațional

02:30 - Acum o ora Alexander Nanau și Bianca Oana, pe covorul roșu

Regizorul Alexander Nanau și producătoarea Bianca Oana, pe covorul roșu de la premiile Oscar | Foto: EPA

Filmul Colectiv este reprezentat la ceremonia premiilor Oscar de patru oameni: regizorul Alexander Nanau, producătoarea din România Bianca Oana (cea care este și membră din acest an a Academiei Americane de Film), reprezentanta din Cehia a HBO Europe, Hanka Kastelicová, și producătorul din Luxemburg: Bernard Michaux.

Nominalizații la premiile Oscar au sosit la gara Union Station din Los Angeles, cea care a fost transformată pentru această gală, cu aproximativ o oră înainte de startul ceremoniei.

Vezi o galerie foto cu nominalizații la premiile Oscar 2021:

Festivitatea de decernare a Premiilor Oscar are loc duminică noapte și poate fi urmărită în România prin intermediul platformei online voyo, de la ora 3:00.

Pentru prima oară în istoria premiilor Academiei Americane de Film, România se află pe lista nominalizaților, și nu o dată, ci de două ori. Documentarul Colectiv, regizat de Alexander Nanau, a fost nominalizat la „cel mai bun film internațional” și „cel mai bun documentar”. La niciuna dintre aceste categorii nu este considerat principalul favorit.

Los Angeles Times și BBC susțin că filmul merită Oscarul pentru cel mai bun documentar, dar nu va câștiga.

Mesaje de susținere pentru „colectiv” din Ecuador până în Australia

Înainte de începerea galei, fanii și-au anunțat preferințele, iar mulți au publicat pe rețelele de socializare mesaje de încurajare pentru „Colectiv”.

„În această noapte, România poate lua două premii Oscar. Țara are două nominalizări, grație excelentului documentar Colectiv al lui Alexander Nanau și Bianca Oana”, este mesajul unui român din Quito, Ecuador.

Mesajele de susținere pentru Colectiv nu sunt doar din partea românilor.

„Tocmai am realizat că o să am nevoie de un grup de susținere emoțională, dacă Colectiv nu câștigă «cel mai bun documentar» . Încă sunt… uimit de el. (Desigur, sunt unul dintre cei care au IUBIT filmul cu caracatița, dar totuși…)”, este un alt mesaj din Australia.

Just realized that I am going to need an actual emotional support group if COLLECTIVE doesnt win Best Documentary tomorrow. Im still just … in *awe* of it.



(I mean, I actually am one of the ones who LOVED the educational octopus movie, but still, cmon.. ??)#Oscars pic.twitter.com/yHPMY3O9cQ — GLENN X (@GlennDeLaCreme) April 25, 2021

Alții au lăudat și pelicula din Bosnia „Quo Vadis, Aida”, realizat în co-producție cu România și nominalizat, alături de Colectiv, la „cel mai bun film internațional”.

„Într-o lume perfectă, ar câștiga cel mai bun film internațional și Colectiv ar câștiga cel mai bun documentar. Câștigă tot ce e bun”, este un mesaj din statul american Iowa.

„Colectiv, documentarul românesc nominalizat la Oscar, este fenomenal și nu pot să-l recomand suficient”, este un alt mesaj, transmis din Etiopia.

Iar o româncă din Boston scrie că după ce a văzut Colectiv „am plâns și mi s-a făcut dor de casă”

„Indiferent de rezultat, haideți să celebrăm munca eroică a celor care au adus numele și steagul României pe lista nominalizaților la Oscar. Toți merită aprecierea și felicitările noastre”, este mesajul altei românce.

Oscar 2021. Lista nominalizărilor

„Mank” al lui David Fincher, cu Gary Oldman în rol principal, a primit cele mai multe nominalizări pentru Oscar 2021. Cu toate acestea, principalul favorit este considerat „Nomadland”, pelicula care a dominat și gala premiilor BAFTA și care are acum șase nominalizări. Alte filme cu șase nominalizări sunt “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Minari”, “Nomadland”, “Sound of Metal” şi ”The Trial of the Chicago 7”.

Cel mai bun film: “The Father”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari”, “Nomadland”, “Promising Young Woman”, “Sound of Metal”, “The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bun regizor: Thomas Vinterberg (“Another Round”), David Fincher (“Mank”), Lee Isaac Chung (“Minari”), Chloé Zhao (“Nomadland”), Emerald Fennell (“Promising Young Woman”)

Cea mai bună actriță în rol principal: Viola Davis (“Ma Raineys Black Bottom”), Andra Day (“The United States v. Billie Holiday”), Vanessa Kirby (“Pieces of a Woman”), Frances McDormand (“Nomadland”), Carey Mulligan (“Promising Young Woman”)

Cel mai bun actor în rol principal: Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Chadwick Boseman (“Ma Raineys Black Bottom”), Anthony Hopkins (“The Father”), Gary Oldman (“Mank”), Steven Yeun (“Minari”)

Cel mai bun cântec original: “Fight for You” (“Judas and the Black Messiah”), “Hear My Voice” (“The Trial of the Chicago 7”), “Húsavík” (“Eurovision Song Contest”), “Io Si (Seen)” (“The Life Ahead”), “Speak Now” (“One Night in Miami”)

Cel mai bun film de animație: “Onward” (Pixar), “Over the Moon” (Netflix), “Shaun the Sheep Movie: Farmageddon” (Netflix), “Soul” (Pixar), “Wolfwalkers” (Apple TV Plus/GKIDS)

Machiaj și coafură: “Emma”, “Hillbilly Elegy”, “Ma Raineys Black Bottom”, “Mank”, “Pinocchio”

Cele mai bune efecte vizuale: “Love and Monsters”, “The Midnight Sky”, “Mulan”, “The One and Only Ivan”, “Tenet”

Cea mai bună imagine: “Judas and the Black Messiah”, Sean Bobbitt; “Mank”, Erik Messerschmidt; “News of the World”, Dariusz Wolski; “Nomadland”, Joshua James Richards; “The Trial of the Chicago 7”, Phedon Papamichael

Cel mai bun montaj: “The Father”, Yorgos Lamprinos; “Nomadland”, Chloé Zhao; “Promising Young Woman”, Frédéric Thoraval; “Sound of Metal”, Mikkel E.G. Nielsen; “The Trial of the Chicago 7”, Alan Baumgarten

Cel mai bun design de producție: “The Father”, “Ma Raineys Black Bottom”, “Mank”, “News of the World”, “Tenet”

Cel mai bun lungmetraj internațional: “Another Round” (Danemarca), “Better Days” (Hong Kong), “colectiv” (România), “The Man Who Sold His Skin” (Tunisia), “Quo Vadis, Aida?”(Bosnia şi Herţegovina)

Cel mai bun documentar scurtmetraj: “Colette”, “A Concerto Is a Conversation”, “Do Not Split”, “Hunger Ward”, “A Love Song for Latasha”.

Cel mai bun documentar: “colectiv”, “Crip Camp”, “The Mole Agent”, “My Octopus Teacher”, “Time”

Cel mai bun actor în rol secundar: Sacha Baron Cohen (“The Trial of the Chicago 7”), Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Leslie Odom Jr. (“One Night in Miami”), Paul Raci (“Sound of Metal”), Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”)

Cel mai bun scurtmetraj live-action: “Feeling Through”, “The Letter Room”, “The Present”, “Two Distant Strangers”, “White Eye”

Cel mai bun scenariu adaptat: “Borat Subsequent Moviefilm” – Peter Baynham, Sacha Baron Cohen, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer; “The Father” – Christopher Hampton, Florian Zeller; “Nomadland” – Chloé Zhao, “One Night in Miami” – Kemp Powers; “The White Tiger” – Ramin Bahrani

Cea mai bună coloană sonoră: “Da 5 Bloods” – Terence Blanchard, “Mank” – Trent Reznor & Atticus Ross, “Minari” – Emile Mosseri, “News of the World” – James Newton Howard, “Soul” – Trent Reznor, Atticus Ross, & Jon Batiste

Cele mai bune costume: “Emma”, “Mank”, “Ma Raineys Black Bottom”, “Mulan”, “Pinocchio”

Cea mai bună actriță în rol secundar: Maria Bakalova (”Borat Subsequent Moviefilm”), Glenn Close (”Hillbilly Elegy”), Olivia Colman (“The Father”), Amanda Seyfried (“Mank”), Youn Yuh-jung (“Minari”) N