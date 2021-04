Cu câteva ore înainte de începerea ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, Ambasada SUA la București a transmis un mesaj de susținere pentru filmul Colectiv. „Succes, Colectiv”, scrie în mesajul postat pe Facebook, însoțit de afișul filmului.

Totodată, Institutul Cultural Român din Statele Unite a postat o fotografie în care apare și un alt documentar nominalizat, considerat de unii critici favorit: My Octopus Teacher, scris sub Colectiv.

„Să fie aceasta ordinea preferințelor membrilor Academiei ”

Mesaje de susținere pentru filmul românesc au venit și din Etiopia, Ecuador și Australia.

„În această noapte, România poate lua două premii Oscar. Țara are două nominalizări, grație excelentului documentar Colectiv al lui Alexander Nanau și Bianca Oana”, este mesajul unui român din Quito, Ecuador.

Mesajele de susținere pentru Colectiv nu sunt doar din partea românilor.

„Tocmai am realizat că o să am nevoie de un grup de susținere emoțională, dacă Colectiv nu câștigă «cel mai bun documentar» . Încă sunt… uimit de el. (Desigur, sunt unul dintre cei care au IUBIT filmul cu caracatița, dar totuși…)”, este un alt mesaj din Australia.

