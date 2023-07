Simona Halep, Mihai Trăistariu, Andreea Bănică și Cristi Borcea au investit în industria hotelieră și au deschis hoteluri de succes la malul mării. Proprietățile lor excepționale atrag turiști din toate colțurile țării și oferă servicii de înaltă calitate, într-un cadru rafinat și confortabil.

Vedetele au investit timp, energie și resurse considerabile în dezvoltarea hotelurilor lor, dorind să ofere oaspeților experiențe de neuitat și servicii de înaltă calitate. Proprietățile lor se numără printre cele mai căutate de turiști, care apreciază atenția la detalii și confortul oferit. Cu proprietăți de top și servicii ireproșabile, hotelurile deținute de Simona Halep, Mihai Trăistariu, Andreea Bănică și Cristi Borcea reprezintă destinații ideale pentru cei care doresc să petreacă momente de relaxare la malul mării.

Simona Halep a deschis în urmă cu trei ani un hotel de lux în Mamaia Nord. Proprietatea sa oferă oaspeților o experiență de neuitat, cu camere spațioase, facilități moderne și servicii personalizate. Construit în sistem aparthotel, complexul are 20 de apartamente. Majoritatea au o suprafață utilă de 47 mp, iar cu un balcon, suprafața unui apartament ajunge la 60 mp. Toate cele 20 de camere dispun de un living, un dormitor, o bucătărie, toate elementele având parte de lux și rafinament.

Prețul pentru o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep începe de la 719 lei și poate depăși 850 de lei.

Mihai Trăistariu: „Eu din garsoniere adun cam 30.000 de euro pe vară”

Mihai Trăistariu, cunoscut cântăreț și compozitor, s-a aventurat și el în industria hotelieră, astfel că deține mai multe garsoniere în Mamaia. În lunile iulie și august prețurile la garsoniere sunt mai piperate, clienții trebuind să achite 350 de lei pe noapte, potrivit Click!.

„Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate. Eu din garsoniere adun cam 30.000 de euro pe vară, așa, câștigurile mele”, a declarat cântărețul.

Andreea Bănică are hotel de 4 stele în Eforie Nord

Andreea Bănică, talentata cântăreață, a investit și ea într-un hotel de succes, situat în stațiunea Eforie Nord. Proprietatea sa impresionează prin stilul modern și serviciile de calitate, iar oaspeții se pot bucura de facilități de top. Hotelul de 4 stele al vedetei este ales foarte des de turiști. Costul unui studio cu vedere la mare este 675 de lei pe noapte, în luna iulie. Apartamentele sunt pentru 4 persoane, iar prețul pornește de la 1.960 lei pentru două nopți și ajunge chiar și la 2.600 de lei.

Cristi Borcea a lăsat-o pe fosta soție să se ocupe de hotelul din Olimp

Cristi Borcea, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, a deschis un hotel exclusivist în Olimp. Proprietatea sa oferă camere elegante, facilități de înaltă clasă și servicii personalizate. Complexul hotelier deține 12 apartamente, 12 camere triple (family room), 186 de camere duble (twin și matrimoniale). Pentru două nopți în intervalul 18-20 iulie la hotelul lui Borcea trebuie să achitați 882 de lei, iar în weekend (perioada 20-22 iulie) prețurile cresc la 931 de lei.

Mihaela Borcea și Valentina Pelinel se ocupă de acest hotel din Olimp. Anul trecut, la hotelul lor s-a construit și o piscină infinity.

