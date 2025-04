Cât timp petrece Anca Țurcașiu în bucătărie? „Acum fac lucruri mai puțin sofisticate”/ VIDEO EXCLUSIV

Pe îndrăgita artistă am întâlnit-o la deschiderea oficială a restaurantului Casa Lido. Dat fiind faptul că știam despre locație că se bazează mai mult pe preparatele de vită, ne-a mirat prezența ei la eveniment, însă Anca Țurcașiu a declarat în exclusivitate pentru Libertatea că, de 25 de ani, ea este este gazda multor evenimente organizate de omul de afaceri Mohammad Murad în locațiile sale. „Ne cunoaștem de 25 de ani. Sunt 25 de ani de când am început această colaborare pe malul mării, în unul dintre hotelurile pe care le-a lansat și de atunci am fost martora și gazda tuturor celorlalte pe care le-a lăsat pentru toți cei care iubesc marea la malul mării”, ne-a declarat Anca Țurcașiu, care compltează că în acești ani s-a legat și o prietenie frumoasă între ei. „Mohammad Murad are un stil extrem de personal și un stil prin care reușește să cucerească. Oriunde s-ar afla el, în orice locație locație pe care o inaugurează se întâmplă ceva magic și brusc vine toată lumea. Este ceva cred că de acolo de undeva de Sus”.

Anca Țurcașiu mănâncă pește și fructe de mare

Profitând de prietenia pe care o are cu Mohammad Murad, artista a avut șansa de a intra în multe dintre bucătăriile restaurantelor deținute de omul de afaceri și chiar de a cere diverse rețete direct de la chefi cunoscuți și apreciați. Toată lumea știe despre Anca Țurcașiu că este vegetariană de mai bine de 20 de ani, însă artista consumă pește și fructe de mare. „În această seară la party avem multe preparare din toate feluri și în meniu există și o secțiune strictă pentru vegetarieni. Adică, până la urmă, chef Cătălin Petrescu este pregătit să facă față tuturor provocărilor. De-a lungul timpului, pentru că am avut niște chefi deosebiți prin preajmă, de neratat, era clar că trebuie să cer câteva rețete. Chiar am pregătit produse acasă, am preparat după rețetele pe care chef-ii din toate locațiile domnului Murad le-au pregătit. Acum nu vă gândiți că pot să intru în bucătăria vreunui restaurant. Fac lucruri destul de minimale așa, o supă, o salată, creveți. Recunosc că am gătit la viața mea destul de mult, acum fac lucruri mai puțin sofisticate, dar cât să ne asigure hrana pentru fiecare zi”, a mai povestit Anca Țurcașiu pentru Libertatea.

