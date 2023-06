Ani la rând, Vica Blochina a ținut mai multe diete, diferite regimuri alimentare. După ce s-a întors de la „Survivor România” 2023, unde a slăbit mai multe kilograme, vedeta s-a îngrășat 13 kilograme și nicio dietă nu a ajutat-o să dea jos kilogramele nedorite.

Vica Blochina: „Nu este o operație grea, deci recomand oricui”

Astfel, vedeta a ajuns la medic și a suferit o operație de micșorare a stomacului, plicatura gastrică. În prima săptămână a consumat numai lichide, iar medicul a cântărit-o: avea șase kilograme în minus. „M-am cântărit doar prima săptămână după operație și aveam -6 kilograme.

Nu este o operație grea, deci recomand oricui, deoarece nu doare absolut deloc, nu ai semne, pentru că se lucrează prin buric, nu te doare. Este frustrant în prima săptămână, pentru că trebuie să stai doar pe lichide.

După această intervenție înveți să mănânci de la 0. (…). Acum sunt foarte bine! Când am vorbit cu doctorul zici că mi s-a schimbat viața! Pentru mine a contat foarte mult să slăbesc și să fiu fericită”, a povestit vedeta într-un interviu la Antena Stars.

Ce restricții are Vica Blochina după operația la stomac

După această operație, Vica Blochina își dorește să slăbească 15 kilograme. „Eu nu mă urc pe cântar la mine acasă, pentru că mi-e frică. Nu mă lasă încă nici doctorul, mă urc doar la el în cabinet. Ținta mea după această operație este să slăbesc 15 kilograme.

Foarte multă lume și-a făcut intervenția asta, dar mulți nu vor să recunoască. Eu mereu am avut ambiție în ceea ce privește kilogramele. Toată viața mea am stat numai pe regimuri, diete, detoxuri. Pur și simplu, am simțit că nu mai pot cu dietele astea.

Nu am putut să-mi mai reglez greutatea de la 25 de ani, de atunci tot țin regimuri încontinuu. Aveam nevoie pentru confortul meu psihic să slăbesc, nu că mi-ar fi zis cineva că sunt grasă, Doamne ferește!”, a povestit Vica Blochina, pentru Click!, după operația suferită recent.

„Nu este o operație grea, este destul de ușoară. Dacă slăbesc acum 15 kilograme, nu se lasă nici pielea. E tocmai bine. În momentul acesta, sunt pe butoiul cu pulbere! Îmi vine să mănânc orice și pe oricine, dar nu mai poți! Prima săptămână am stat numai pe supe clare, acum sunt pe piureuri, chestii pasate ca la bebeluși și, după o lună, pot să încep să ciugulesc.

Nu am avut deloc dureri. Ca senzație e ca o mică arsură, o gastrită. Am însă restricții! Beleaua mare e că încep acum vacanțele și eu trebuie să merg la Mykonos și nu am voie deloc alcool. Nu pot să beau și eu o tequilla. La asta nu cred că rezist! Nu se poate!”, ne-a mai mărturisit blonda.

Ce este plicatura gastrică

Plicatura gastrică este cel mai modern tip de intervenție chirurgicală bariatrică sau metabolică. Aceasta reprezintă un procedeu restrictiv, prin care se micşorează stomacul chirurgical, prin efectuarea unor pliuri în peretele gastric, urmate de sutura pliurilor, cu fire chirurgicale neresorbabile. Nu se folosesc implanturi sau agrafe metalice, iar pentru că procedura nu presupune rezecții gastrice, riscul complicațiilor este aproape inexistent.

Cu ajutorul procedurii de plicatura gastrică, pacienții pot pierde între 40% și 70% din excesul ponderal. Plicatura gastrică este mai puțin invazivă decât celelalte tipuri de intervenții metabolice. Recuperarea este una rapidă, fără cicatrici, cu dureri postoperatorii limitate, spitalizarea durând 48 de ore.

