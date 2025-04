„Vreți să vă spun sincer? Mi-am plătit apartamentul pe care l-am luat acum câțiva ani. Că să scap de rate. Și sunt tare mândră. Plus am investit și în brand-ul Nudo by the sea”, a declarat Roxana Nemeș pentru Ego.

Roxana Nemeș este căsătorită cu Călin Hagina din 2021, însă cei doi apar rar în public. Mulți s-au întrebat cum este căsnicia lor, iar fosta concurentă de la Survivor România lămurește misterul.

⁠„Dar nu îl țin ascuns. (râde, n. red.) Dacă nu mergem împreună la evenimente, asta nu înseamnă că îl țin ascuns. Noi avem joburi și cariere în domenii diferite. Eu sunt obișnuită pe “scenă” vorba aia, iar el, în spatele “scenei”. Și, de la început, am ales să nu-l pun într-o situație în care nu se simte confortabil. Dar de ieșit, noi ieșim mereu”, a spus Roxana despre soțul ei.

Roxana Nemeș se pregătește intens să revină pe piața muzicală. Astfel că, în ultima perioadă vedeta a lucrat la o nouă piesă.

„Am lucrat intens la noua piesă, care mă reprezintă foarte bine, asta după o pauză destul de lungă, în care nu am mai scos piese. Am vrut să vin cu ceva care chiar mă caracterizează cu adevărat. Atât pe mine cât și momentul în care sunt. Și asta vreau să fac în continuare.

Să nu merg neapărat după trend ci să cânt, ceea ce simt eu și sufletul meu. Și sper să se regăsească multă lume. Plus că mai lucrez intens și la brand-ul meu cu costumele de baie. “Nudo By The Sea” . Urmează să scoatem noua colecție. Și sunt foarte entuziasmată. Era un alt vis de al meu. Și prinde contur în fiecare zi și asta datorită femeilor care cumpără costumele de baie și care arată senzațional în ele”, a mai spus Roxana.

