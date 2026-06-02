Două benzinării vor fi deschise în zona Moara Vlăsiei

Horațiu Cosma, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, a precizat marți, 2 iunie, că „așteptarea a luat sfârșit” și că „începe proiectarea și execuția spațiilor de servicii de pe Autostrada A3 București – Ploiești!”.

„Vorbim despre primele 6 parcări care vor fi modernizate și dezvoltate în zona: Moara Vlăsiei (stânga/dreapta); Ștefăneștii de Jos (stânga/dreapta); Gruiu (stânga/dreapta)”, a precizat, pe Facebook, secretarul de stat.

Autostrada A3 București – Ploiești a fost inaugurată pe tronsonul său principal în iulie 2012, oferind șoferilor o alternativă rapidă la aglomeratul DN1. Legătura completă direct din Capitală, prin șoseaua Petricani, a fost finalizată și deschisă abia în decembrie 2018.

La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii A3, șoferii tot nu au un loc civilizat unde să folosească o toaletă sau unde să alimenteze pe acest sector de aproximativ 60 de kilometri.

Compania OMV Petrom, în calitate de concesionar, urmează să deschidă, în 2027, două benzinării, câte una pe fiecare sens de mers, la Moara Vlăsiei, dar și toalete publice moderne.

„Concesionarul OMV Petrom va construi la Moara Vlăsiei facilități moderne pentru șoferi și pasageri: toalete publice moderne, inclusiv dușuri; stații de distribuție carburanți; spații comerciale și snack bar; stații de încărcare pentru vehicule electrice, atât ușoare cât și grele”, potrivit secretarului de stat.

Vor fi continuate lucrările abandonate la parcările din Ștefăneștii de Jos și Gruiu

La Ștefăneștii de Jos și Gruiu existau deja o serie de lucrări începute cu ani în urmă, dar care fuseseră abandonate de fostul constructor al autostrăzii. S-a luat decizia ca structurile existente să fie reparate și finalizate pentru a fi transformate în parcări sigure pe termen scurt, cu toalete curate și zone de odihnă.

„În celelalte parcări vor fi finalizate lucrările abandonate de fostul constructor și vor fi amenajate spații civilizate pentru opriri de scurtă durată: locuri de parcare sigure; toalete curate; zone de relaxare și mese în aer liber”, a precizat Horațiu Cosma. El a subliniat faptul că lucrările au fost expertizate, fiind identificate „o serie de deficiențe”.

„Apreciem deschiderea concesionarului de a remedia aceste probleme în perioada următoare, astfel încât proiectul să respecte standardele de calitate necesare”, a adăugat acesta.

Durata contractuală pentru proiectarea și execuția tuturor facilităților este de 18 luni, dar se dorește ca ele să fie realizate mult mai repede.

„Ne propunem împreună cu concesionarul să reducem acest termen, pentru ca românii să beneficieze cât mai rapid de servicii moderne și civilizate pe Autostrada București – Ploiești, după prea mulți ani de așteptare”, a mai spus secretarul de stat.

Pentru alte 6 parcări, licitația a fost anulată

Se mai are în vedere realizarea a încă șase parcări pe Autostrada București – Ploiești:

în Moara Domnească, din comuna Găneasa, situată în județul Ilfov, pe sectorul de început al autostrăzii, relativ aproape de București;

în Palanca, din comuna Râfov, situată în județul Prahova, cam la jumătatea distanței dintre București și Ploiești;

în comuna Bărcănești, tot din județul Prahova, situată chiar la capătul Autostrăzii A3, zona unde autostrada se termină și se intersectează cu DN1.

În acest sens, a existat o licitație, dar ea a fost anulată în anul 2024, iar de atunci nu a mai fost relansată. Horațiu Cosma a solicitat către CNAIR să se reia licitația.

„Pentru a doua tranșă de 6 parcări de pe Autostrada București – Ploiești, din zonele Palanca, Moara Domnească și Bărcănești, procedura de concesiune a fost anulată în anul 2024 și încă nu a fost relansată. Am solicitat CNAIR să reia această licitație în cel mai scurt timp, astfel încât întreaga autostradă să beneficieze de servicii moderne și facilități la standarde europene”, a conchis secretarul de stat.

