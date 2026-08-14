Dorian Popa a acceptat o nouă provocare inedită pentru fanii săi din mediul online, lăsând inteligența artificială să decidă unde va lua masa. Provocarea viza restaurantele cu cele mai slabe calificative, iar ChatGPT l-a trimis direct la o locație situată chiar în centrul Capitalei, cotată cu doar 3,6 stele.

În primul rând, Dorian a fost șocat să descopere în meniu greșeli de scriere, preparatele fiind listate cu denumiri hilare precum „ciperci” sau „creer”.

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În timp ce aștepta comanda, vloggerul a parcurs recenziile lăsate de clienți pe internet, unde oamenii reclamau calitatea preparatelor și prețurile nejustificat de mari pentru zona centrală.

Ciorba comandată de Dorian Popa a venit cu un exces deranjant de oțet și o consistență dubioasă, iar felul principal a arătat la fel de dezamăgitor, fiind compus din produse decongelate cu un aspect lipsit de prospețime.

Mai mult, Dorian a descoperit un fir de păr în mâncare, moment care a pus capăt oricărei speranțe culinare. „Mâncarea nu are absolut niciun haz!” a spus acesta. Experimentul ghidat de ChatGPT s-a dovedit a fi un eșec.

Cât câștigă Dorian Popa din mediul online

Dorian Popa, unul dintre cei mai urmăriți influenceri din țară, a raportat pentru anul 2025 cea mai mare cifră de afaceri din istoria firmei sale, conform unei analize realizate de Economica.net.

Cu o comunitate uriașă în mediul online – peste 2,4 milioane de urmăritori pe YouTube și Instagram, 1 milion pe Facebook și peste 800.000 pe TikTok -, creatorul de conținut își derulează activitățile financiare printr-o singură entitate juridică activă.

Dorian Popa este unicul asociat al societății Dorian Popa Show SRL, companie înființată în 2018 și înregistrată cu obiect de activitate în domeniul interpretării artistice. Potrivit datelor ONRC și bilanțurilor financiare consultate de sursa citată, performanța financiară a firmei a crescut substanțial în ultimul an.

Cifră de afaceri este 5,1 milioane de lei în 2025, în creștere cu 84% față de anul 2024. Marja de profit net este 60,5%, cu 14 puncte procentuale mai mare decât în 2024. Cu toate acestea, profitabilitatea rămâne sub nivelul din perioada 2018-2022, când depășea pragul de 78%. Compania a funcționat cu un număr mediu de 2 angajați în ultimii doi ani. De asemenea, datele furnizate de platforma Termene.ro arată că alte două firme în care artistul a fost asociat – Dorian Popa Novat și Dorian Popa Free – au fost radiate în cursul anului 2025.

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