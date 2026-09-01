Să folosim mașina de spălat în mod corect nu este doar o chestiune de prelungire a vieții hainelor și a electrocasnicelor, ci și una de sănătate.

Greșelile frecvente în utilizarea mașinii de spălat pot să afecteze țesăturile, să provoace defecțiuni costisitoare și chiar să pună în pericol sănătatea utilizatorilor.

Cele mai frecvente greșeli și cum să le evităm

Neglijarea igienei mașinii

Un tambur strălucitor nu înseamnă neapărat o mașină curată. Experții sugerează curățarea regulată a tamburului și a garniturii de cauciuc pentru a preveni acumularea de murdărie, rugină și mucegai.

Unele mașini moderne au programe dedicate curățării, care trebuie rulate cu tamburul gol cel puțin o dată pe lună.

Lipsa utilizării soluțiilor antibacteriene

Hainele pot transporta microbi din exterior, iar detergenții obișnuiți nu sunt întotdeauna suficienți pentru a-i elimina.

Adăugarea unui dezinfectant antibacterian în ciclul de spălare poate ajuta la eliminarea bacteriilor care pot supraviețui procesului de spălare.

Supraîncărcarea tamburului

Un tambur prea plin nu permite apei și detergentului să se distribuie uniform, ceea ce duce la spălare ineficientă și posibile daune mecanice.

Este indicat să lăsați suficient spațiu – aproximativ cât pentru una sau două palme – între rufe și partea superioară a tamburului.

Ignorarea etichetelor de spălare

Hainele cu mențiunea „curățare chimică exclusivă” nu ar trebui niciodată spălate în mașină, chiar dacă folosiți cel mai delicat program.

În caz contrar, riscați să distrugeți complet materialul sau imprimeurile preferate.

Alte sfaturi utile pentru spălarea rufelor

Întoarceți hainele pe dos: hainele delicate, precum tricourile din bumbac, puloverele și blugii, trebuie spălate pe dos pentru a preveni deteriorarea materialului și decolorarea.

Atenție la centrifugare: setarea greșită a vitezei tamburului poate afecta hainele. De exemplu, bumbacul suportă maxim 600 de rotații pe minut, în timp ce lenjeria de pat poate rezista până la 1400.

Nu exagerați cu detergentul sau înălbitorul: prea mult detergent creează spumă în exces, care poate deteriora țesăturile și poate lăsa hainele lipicioase. În cazul înălbitorului, o cantitate mare poate slăbi fibrele și lăsa pete inestetice.

Nu uitați de curățarea petelor dificile: petele de benzină, ulei sau substanțe inflamabile trebuie curățate manual înainte de a introduce hainele în mașină. În caz contrar, există riscul de răspândire a substanțelor în tambur.

Sortați șosetele: pentru a evita pierderea acestora, folosiți săculeți speciali sau puneți-le într-o față de pernă mai veche.

Îndepărtați părul de animale: dacã aveți animale de companie, este esențial să curățați hainele de păr înainte de spălare pentru a evita înfundarea filtrului mașinii de spălat.

Nu săriți etapa de pre-spălare: lenjeriile de pat sau fețele de pernă pot reține reziduuri de creme sau machiaj, care favorizează înmulțirea bacteriilor. Pre-spălarea ajută la eliminarea acestor impurități.

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