Tensiuni la cel mai înalt nivel în administrația de la Washington

Plecarea lui Dan Driscoll marchează o schimbare importantă la nivelul conducerii civile a armatei americane, după o perioadă marcată de neînțelegeri privind viziunea strategică alături de șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Întrebată direct despre această decizie, Casa Albă nu a negat informațiile privind demisia, alegând să transmită un mesaj în care laudă activitatea desfășurată de secretarul Forțelor Terestre.

Reprezentanții Casei Albe au subliniat că Dan Driscoll s-a dovedit extrem de eficient în promovarea agendei președintelui Donald Trump și a demonstrat un leadership remarcabil în timpul derulării unor operațiuni militare majore. Potrivit comunicatului oficial, activitatea sa alături de comandantul suprem și de conducerea Departamentului Apărării a lăsat armata americană într-o poziție mai puternică.

Omul-cheie din negocierile privind războiul din Ucraina

Pe lângă atribuțiile sale directe privind administrarea și echiparea Forțelor Terestre, Dan Driscoll a avut un rol activ și în dosarele diplomatice și de securitate internațională. El a fost implicat în mod special în negocierile extrem de sensibile privind evoluția războiului din Ucraina și sprijinul militar acordat Kievului.

Demisia sa survine într-un moment complicat pentru politica externă a Statelor Unite, deschizând calea pentru restructurări la nivelul conducerii Pentagonului și ridicând semne de întrebare cu privire la viitoarea echipă care va gestiona programele de modernizare ale armatei terestre americane.

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