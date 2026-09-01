Valul de lovituri cu rachete și drone de luptă a vizat în mod direct infrastructura civilă și zonele rezidențiale, declanșând alerte aeriene succesive în întreaga zonă.

Explozii puternice și pagube majore în Borîspil

Sistemele de avertizare pentru rachete balistice au fost activate înainte ca seria de explozii să fie auzită în capitală. În decursul nopții, s-au înregistrat mai mult de zece explozii consecutive pe cerul Kievului, însoțite de lumini puternice cauzate de impactul proiectilelor și încercările de interceptare.

Administrația militară a orașului Kiev a confirmat decesul a trei persoane în capitală, alte cinci fiind spitalizate cu arsuri și traumatisme severe. În paralel, atacurile au provocat distrugeri masive în localitățile din jur.

Potrivit oficialilor din regiunea Kiev, armata rusă a atacat o întreprindere din orașul Borîspil, unde o persoană și-a pierdut viața, iar altă victima a suferit răni grave. În aceeași localitate, un bloc de locuințe cu cinci etaje a fost direct avariat de suflul unei explozii, provocând rănirea a opt locuitori, printre care se numără și un copil.

Lipsei de muniție antiaeriană leagă mâinile apărătorilor

Tensiunile tot mai mari privind securitatea spațiului aerian ucrainean vin pe fondul unui deficit accentuat de muniție de interceptare.

Armata ucraineană se confruntă cu o lipsă cronică de rachete defensive Patriot, aprovizionarea cu aceste sisteme de fabricație americană devenind tot mai incertă din cauza reorientării resurselor logistice globale către conflictul din Orientul Mijlociu.

Această diminuare a stocurilor de interceptoare permite rachetelor balistice rusești să își atingă țintele cu o frecvență tot mai mare, expunând zonele urbane locuite la pagube majore.

Escaladarea vine la doar câteva zile după un alt atac sângeros la periferia capitalei, unde un depozit care adăpostea drone și explozibili situat într-o zonă rezidențială din Mîla a fost distrus, provocând un bilanț tragic de 38 de morți, 20 de răniți și patru persoane dispărute.

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