Renumitele construcții romane, care au supraviețuit timp de aproape 2.000 de ani, continuă să fascineze cercetătorii datorită durabilității lor excepționale.

Un nou studiu a dezvăluit secretele care stau la baza rezistenței betonului roman, cunoscut sub denumirea de „opus caementicium” și utilizat în construcția de porturi, diguri și clădiri monumentale.

Ingrediente-cheie și tehnici inovatoare

Betonul roman era realizat prin combinarea varului cu pucolana, un material de origine vulcanică, care, împreună cu apa, forma un liant deosebit de rezistent.

Analizele recente au scos la iveală că, pe lângă ingredientele utilizate, metoda de preparare a jucat un rol crucial.

În special, bucățile albe de var descoperite în mostrele de beton ar putea fi rezultatul unei tehnici cunoscute drept „amestecare la cald”.

Această metodă presupune utilizarea varului ars, un oxid de calciu care, în contact cu apa, generează o reacție chimică exergonică, eliberând căldură intensă.

În timp, aceste bucăți bogate în calciu au contribuit la consolidarea materialului.

Un material care se repară singur

Un alt aspect fascinant al betonului roman este capacitatea sa de auto-reparare. Cercetările au arătat că, în condiții favorabile, apa pătrunde în crăpături mici, dizolvând compușii de calciu și facilitând formarea de noi minerale, cum ar fi carbonatul de calciu.

Aceste minerale umplu fisurile, restabilind integritatea structurală a materialului.

Betonul portuar, un caz special

În cazul construcțiilor romane aflate în contact cu apa sărată, precum porturile, durabilitatea remarcabilă se datorează reacțiilor dintre pucolana și mineralele formate ulterior, cum ar fi tobermoritul și filipsitul.

Acești compuși contribuie la întărirea structurii betonului de-a lungul timpului, protejându-l de efectele eroziunii și ale sărurilor marine.

Descoperirile recente din săpăturile de la Pompeii, unde s-a găsit un șantier de construcție conservat de erupția Vezuviului în anul 79 d.Hr., oferă o privire detaliată asupra proceselor de fabricație a betonului roman.

Oamenii de știință continuă să studieze această tehnologie veche, combinând arheologia cu discipline precum chimia și geologia, pentru a înțelege mai bine cum romanii au reușit să construiască structuri atât de durabile.

Deși betonul roman nu este indestructibil, compoziția sa unică și procesele chimice care au loc în timp îi conferă o rezistență remarcabilă.

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