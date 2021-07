Ce relație are, de fapt, Damian Drăghici cu fiica secretă. Nikolina e mai mică cu opt ani decât iubita tatălui

A studiat, încă din copilărie, mai multe instrumente muzicale. Naiul este instrumentul care l-a consacrat atât în țară, cât si peste hotare, artistul cântând, de-a lungul anilor, pe cele mai prestigioase scene ale lumii.

Povestea de viață a lui Damian Drăghici este demnă de un film. Damian Drăghici a plecat din țară în Statele Unite ale Americii, înainte de Revoluția din 1989.

A studiat la prestigiosul Colegiu de Muzică Berklee, a avut o evoluție uluitoare, iar în prezent se bucură de o carieră strălucită, de-a lungul căreia a primit numeroase premii, dar, mai presus de orice, a adunat admirația milioanelor de oameni din întreaga lume.

Fondator al trupei Damian & Brothers, artistul provine dintr-o familie cu o tradiție muzicală veche de șapte generații, a fost căsătorit de trei ori și este tatăl a doi copii.

Nilokina Drăghici este fiica lui cea mare, cea pe care a ținut-o o perioadă ascunsă. Aceasta are 20 de ani, fiind rodul iubirii dintre artist și o grecoaică.

Cunoscutul artist a făcut dezvăluiri inedite în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”. Damian Drăghici a vorbit despre relația cu fiica lui, Nikolina, care a crescut departe de el.

Denise Rifai: „V-ați simțit vinovat că v-ați abandonat fiica?”

Damian Drăghici: „Mergeam în vacanțe, îi dădeam tot felul de prostii materiale. Am trimis-o la studii în Grecia, dar aveam o relație în care mai mult o finanțăm, o susțineam financiar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Abia după ce am cunoscut-o pe Cristina și a rămas însărcinată, eu și fiica mea am început să fim apropiați. Mi-a mulțumit că am trimis-o la studii în străinătate. De trei ani am o relație foarte apropiată cu Nikolina. M-am simțit foarte vinovat”, a declarat artistul conform wowbiz.ro.

Damian Drăghici și actuala iubită

Cristina Stroe e actuala iubită a lui Damian Drăghici. Aceasta are 28 de ani, mai mare cu opt ani decât fiica lui. Cei doi au împreună și un copil, un băiețel.

Citeşte şi:

Cât de eficiente sunt vaccinurile anti-COVID și împotriva variantei Delta

O intervenție ca-n filmele de acțiune. Operațiunea care a dus la capturarea mercenarilor acuzați că l-au ucis pe președintele haitian

Interviu cu Ilie Năstase, de Ziua Franței: „La București mi se spune că sunt gras, la Paris, «Ce bine arătați, monsieur Năstase»”

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan a fost la DNA, însoțită de avocat. Reacția impresarei

Playtech.ro Ce pensie europarlamentară are Gigi Becali. Suma e ireală

Observatornews.ro Un tânăr şi-a stropit vecina cu benzină şi i-a dat foc. Femeia, care a ieşit din bloc arzând ca o torţă, a murit la spital

HOROSCOP Horoscop 14 iulie 2021. Peștii ar fi bine să nu se lase influențați de un conflict minor cu partenerii de cuplu

Știrileprotv.ro S-a iubit cu Bianca Drăgușanu, iar acum e pus la zid de fosta iubită! „Prințul” Cristea, prins în offside: „Nu l-am dat în judecată”

Telekomsport Fosta soţie a marelui campion al României, vedetă pe site-urile pentru adulţi! "Nu sunt 'călugăriţă'. Îmi place". De ce face asta şi cum a reacţionat familia FOTO

PUBLICITATE (Publicitate) 3+1 motive să ceri părerea medicului veterinar pentru a-ți proteja animalul de companie de paraziți