Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mulțumit Budapestei pentru un „pas constructiv și civilizat”.

Autoritățile ungare au interceptat la începutul lunii martie un transport cu nouă kilograme de aur și 35 de milioane de euro între Raiffeisen Bank din Austria și Oschadbank din Ucraina. Viktor Orban se afla atunci în campanie electorală și încerca să facă din Ucraina principalul dușman al Ungariei.

Între timp, Viktor Orban a pierdut alegerile, iar premierul ales, Peter Magyar, care va depune sâmbătă jurământul, s-a angajat să repare relațiile cu Ucraina.

Magyar i-a propus deja lui Zelenski o întrevedere în regiunea ucraineană Transcarpatia pentru a deschide „un nou capitol” în relațiile bilaterale, dar Kievul nu a oferit un răspuns concret.