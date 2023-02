În tribul Războinicilor pare că s-a regăsit echilibrul după ce au câștigat două jocuri la rând, cel pentru Imunitate și primul pentru Comunicare, așa că în această seară, aceștia vor căuta strategia corectă pentru a continua forma bună.

„Trebuie să ne concentrăm cum am învățat în ultimele două dăți”, va spune o concurentă. Cu toate acestea, se pare că liniștea este doar una aparentă deoarece un nou conflict major mocnește în trib. Cine va ajunge să spună: „Nu pot să accept ce face figuranta asta”, dar și ce răspuns va primi, aflăm în doar câteva ore.

De cealaltă parte, în tribul Faimoșilor, în care au rămas doar 8 concurenți, este încă mult regret după eliminarea lui Jorge pe motive medicale, dar și după pierderea Vicăi Blochina în urma votului celor de acasă.

„Mental, trebuie să ne setăm mai mult și să dăm tot”, va fi motto-ul uneia dintre membrele echipei. Va reuși ea să motiveze pe toată lumea? Cu gândul la ceea ce va urma zilele acestea, Kamara va admite:„”Două imunități… e chiar șocant”.

Triburile trebuie să lase totul în urmă și să lupte cu toate forțele pentru a scăpa de emoția eliminării. Cine va reuși să câștige acest joc și să meargă la Consiliu în liniște? Pentru cine va începe deja emoția eliminării, aflăm curând. Tot atunci, în cadrul Consiliului, Daniel Pavel le va oferi atât celor rămași în competiție, cât și celor de acasă, noi detalii despre noul sistem de joc!

Jorge și Vica Blochina s-au întors în România, după eliminarea la Survivor 2023

Vica Blochina s-a întors în România, după ce a fost eliminată de la Survivor. Fosta concuretă din echipa Faimoșilor recunoaște că a fost o mare provocare pentru ea această competiție. Imediat ce și-a primit telefonul, Vica Blochina și-a sunat băiatul, pe Edan. „Am ajuns la hotel foarte fericită, abia așteptam să beau ceva, apoi m-am trezit plângând, e foarte ciudat, Survivor te resetează foarte tare la creier. Psihic, te debusolează puternic. Primul lucru când am primit telefonul l-am sunat pe Edan. Nu am putut să vorbesc cu el mare lucru, pentru că plângeam isteric la telefon, cred că am speriat copilul.

Îmi ceream scuze pentru tot, îmi treceau prin cap toate imaginile din viața mea, a fost un cumul de emoții. Îmi ceream scuze dacă nu am fost o mamă bună, îi spuneam că sper că nu l-am dezamăgit. Cred că copilul meu nici nu a înțeles ce vreau să spun. De-abia aștept să ajung acasă și să-l strâng în brațe și să fie mândru de mine”, a povestit Vica Blochina, pe Instagram, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Jorge s-a întors în România de la Survivor 2023 în scaun cu rotile, după ce s-a accidentat. Imediat după eliminarea de la Survivor România 2023, în culise, Jorge a făcut câteva declarații despre plecarea lui din concurs. „Când am intrat aici, la consiliu, credeam că sunt mai puternic, când domnul Dan a început să vorbească și mi-a zis că sunt în afara competiției, pur și simplu mi-au țâșnit lacrimile. Nu mă așteptam la treaba asta, am fost foarte puternic momentul.

Aveam foarte multe de arătat, mai ales despre Universul de care vorbeam mai devreme, că are și un nume, dar n-am vrut să spun numele de față cu toată lumea, pentru că îl puneam în gardă. Și vreau să las telespectatorii să asculte fiecare cuvânt de-al lui de acum încolo și să își pună întrebarea: Bă, oare e manipulator? Pentru că sub masca celui mai bun jucător din echipă se află cel mai mare dezbinator de la Faimoși. Are un nume scurt, e bărbat. Vă las pe voi să vă dați seama. Eu m-am certat de câteva ori cu el”, a explicat el.

