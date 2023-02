Pentru Vica Blochina, experiența de la Survivor România 2023 a luat sfârșit după patru săptămâni petrecute în jungla din Republica Dominicană. Fosta concuretă din echipa Faimoșilor recunoaște că a fost o mare provocare pentru ea această competiție. Imediat ce și-a primit telefonul, Vica Blochina și-a sunat băiatul, pe Edan.

„Am ajuns la hotel foarte fericită, abia așteptam să beau ceva, apoi m-am trezit plângând, e foarte ciudat, Survivor te resetează foarte tare la creier. Psihic, te debusolează puternic. Primul lucru când am primit telefonul l-am sunat pe Edan. Nu am putut să vorbesc cu el mare lucru, pentru că plângeam isteric la telefon, cred că am speriat copilul.

Îmi ceream scuze pentru tot, îmi treceau prin cap toate imaginile din viața mea, a fost un cumul de emoții. Îmi ceream scuze dacă nu am fost o mamă bună, îi spuneam că sper că nu l-am dezamăgit. Cred că copilul meu nici nu a înțeles ce vreau să spun. De-abia aștept să ajung acasă și să-l strâng în brațe și să fie mândru de mine”, a povestit Vica Blochina, pe Instagram, potrivit libertateapentrufemei.ro.

Fosta concurentă de la Survivor România 2023 a avut parte și de probleme în aeroport. Bagajul Vicăi Blochina a fost pierdut. „Mi-am pierdut bagajul. Nu mi-a venit bagajul… numai peripeții! (…) A fost foarte greu! Eu nu am trăit în viața vieților mele așa experiență. Am plâns întruna! Când am ieșit din competiție eram fericită, râdeam…”.

Imediat ce a ajuns acasă, Vica Blochina a fost să mănânce la restaurantul ei preferat. „Uitați câtă mâncare! Nu îmi vine să cred că nu mai mănânc orez și cocos”, în timp ce filma felurile de mâncare pe care le comandase.

Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România

Vica Blochina, DOC și Ada Dumitru au fost propuși săptămâna aceasta spre eliminare, după ce Faimoșii au pierdut jocul de imunitate, la Survivor România 2023. DOC și Ada Dumitru, fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, au primit mai multe voturi din partea fanilor emisiunii decât Vica Blochina, așadar ea a fost trimisă acasă.

Concurenta din echipa Faimoșilor a rezistat o lună în competiția din Republica Dominicană. A intrat de mai multe ori pe traseu. A adus multe puncte echipei sale, dar publicul show-ului a eliminat-o din concurs. După ce prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că e eliminată, Vica a făcut declarații.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a spus Vica Blochina, care s-a abținut să nu plângă în fața camerelor de filmat.

„Survivor România, cu vasta mea experiență de reality, este cea mai grea competiție, pentru oricine. Eu cred că e cea mai grea competiție din lume.

Sunt foarte fericită că am făcut parte din această echipă. Sunt foarte fericită că am cunoscut oamenii ăștia. Sunt foarte fericită și recunoscătoare că am avut echipa adversă de Războinici, care sunt minunați. A făcut față, deci mi-a plăcut foarte mult”, a mai zis Vica Blochina, după care și-a luat rămas bun de la toți colegii ei.

