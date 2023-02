Jorge s-a întors în România de la Survivor 2023 în scaun cu rotile, după ce s-a accidentat: „Mă simt fericit, un pic obosit”

Ieri, Jorge le-a transmis fanilor lui un ultim mesaj din Republica Dominicană. Deși e frustrat că s-a accidentat și a fost eliminat din concurs, el era totuși fericit că urma să își revadă familia, soția și copiii după o lună în care au fost separați.

„Salut, dragilor! Da, sunt în Dominicană, astăzi plec spre casă! Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru toate mesajele, pentru susținere, că vă uitați la noi, la Survivor, indiferent că țineți cu Faimoșii sau cu Războinicii.

Mă simt fericit, un pic obosit, dar abia aștept să îmi strâng soția și copiii în brațe. Și abia aștept să vin la Măruță, să puneți întrebări, să povestim, să vă răspund tuturor”, a transmis Jorge.

Mai târziu, el s-a îmbarcat în avion, cu direcția București, România. Nu a călătorit singur, ci alături de Vica Blochina. Cei doi Faimoși au fost eliminați de la Survivor România 2023 în aceeași ediție. Vica a fost și cea care l-a surprins pe Jorge în aeroport, la plecare. El nu se mai poate deplasa fără ajutor din cauza accidentării la picior, a fost transportat în scaun cu rotile.

Totodată, când a ajuns în România, Jorge tot în scaunul cu rotile a fost transportat. Artistul avea lângă el și cârjele, se pare că accidentarea e una serioasă. „Înapoi acasă”, a anunțat el pe Instagram.

Imediat după eliminarea de la Survivor România 2023, în culise, Jorge a făcut câteva declarații despre plecarea lui din concurs. „Când am intrat aici, la consiliu, credeam că sunt mai puternic, când domnul Dan a început să vorbească și mi-a zis că sunt în afara competiției, pur și simplu mi-au țâșnit lacrimile. Nu mă așteptam la treaba asta, am fost foarte puternic momentul.

Aveam foarte multe de arătat, mai ales despre Universul de care vorbeam mai devreme, că are și un nume, dar n-am vrut să spun numele de față cu toată lumea, pentru că îl puneam în gardă. Și vreau să las telespectatorii să asculte fiecare cuvânt de-al lui de acum încolo și să își pună întrebarea: Bă, oare e manipulator? Pentru că sub masca celui mai bun jucător din echipă se află cel mai mare dezbinator de la Faimoși. Are un nume scurt, e bărbat. Vă las pe voi să vă dați seama. Eu m-am certat de câteva ori cu el”, a explicat el.

Se știe că Jorge și DOC au avut mai multe neînțelegeri la Survivor 2023, s-au certat în repetate rânduri.

Jorge, eliminat de la Survivor 2023, după ce s-a accidentat grav

În ediția difuzată pe 31 ianuarie, Jorge s-a accidentat grav la Survivor România 2023. Medicul a intervenit imediat după ce Faimosul s-a lovit la picior, l-a tratat, însă a decis să îl trimită de urgență la spital în Republica Dominicană, cu ambulanța. Faimoșii și Războinicii s-au duelat la jocul pentru imunitate. Rând pe rând concurenții au intrat pe traseu, Jorge de la Faimoși s-a întrecut cu Robert Moscalu de la Războinici. Amândoi au pornit cursa în forță, însă Jorge nu a dus-o la bun sfârșit.

Faimosul s-a dezechilibrat pe o structură de lemn la înălțime și a căzut pe nisip. Jorge s-a accidentat grav la genunchiul stâng și nu s-a mai putut ridica. Ionuț Iftimoaie a sărit în ajutorul lui imediat și i-a spus: „Lasă-te pe spate! Ușor pe spate! Vine imediat doctorul”. În timp ce Jorge zbiera de durere, medicul român de la Survivor 2023, cunoscut drept Tata Teo, a intervenit. „Ia, întoarce-te puțin pe spate! Lasă-l la mine! Zi-mi exact unde te doare”, s-a adresat medicul. „Înăuntru, înăuntru”, a spus printre lacrimi Jorge, care abia mai rezista de durere.

Ulterior, Faimosul a fost dus pe brațe până în cortul medicului. A fost consultat, iar medicul a decis ca Faimosul să fie dus de urgență la spital. O ambulanță a ajuns imediat pe platoul Survivor, Jorge a fost dus pe targă și transportat la spital.

