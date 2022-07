Ce spune Alexandru Abagiu, make-up artistul vedetelor, despre banii câștigați din meseria sa. „Nu am știut în viața mea ce înseamnă credit la bancă”

„Nu costă atât de mult cum poate se zvonește. Prețurile sunt ceva ce nu mi-a făcut plăcere să menționez, nu e ceva ce menționez constant în contextul muncii mele. Sunt publice, pot fi căutate, accesate pe site-ul salonului în care lucrez, deci nu e un secret”, a explicat Alexandru Abagiu, la Kanal D, potrivit Wowbiz.

„Însă, atunci când vine vorba de câștig, cred că e foarte important ca și direcție pentru cei care lucrează în această meserie să nu se îmbete cu apă, pentru că, da, e o meserie în care se pot câștiga bani, dar se pot câștiga bani după ani de muncă, ani de experiență, după ani investiți în tine ca și profesionist și aici mă refer la educație, achiziții, mă refer la toate lucrurile care îți servesc cumva la a-ți atinge scopul, în a fi mai bun în meseria ta.

Cifrele aruncate pot fi seducătoare. Însă, niciodată nu am primit satisfacție de la cifre, am primit satisfacție de la zâmbetul persoanelor cu care lucram.

Dacă înmulțim 3500-4000 de dolari cu 12 luni ajungem la o sumă destul de frumoasă pentru momentul respectiv (2010). Astăzi mult mai mult”, a povestit Alexandru Abagiu, la Kanal D.

„Am câștigat destul de mulți bani cât să am o viață superbă, să am o casă, să am acele bunuri materiale care să-mi facă viața mai frumoasă, încât să am o siguranță pentru ziua de mâine și să-mi rămână să mă bucur de viață, să nu fiu sclavul unei bănci.

Nu am știut în viața mea ce înseamnă credit la bancă, nici măcar prin prisma business-ului personal. Am fost învățat să nu mă întind niciodată mai mult decât îmi e plapuma și să încerc pe cât posibil să-mi vizualizez următorii pași și în contextul ăsta am reușit să strâng bani, să pun deoparte.

Nu sunt cheltuitor, nu fac excese, nu o să mă vedeți niciodată într-un club cu roaba de băuturi lângă mine și cu artificiile, pentru că așa am crescut”, i-a explicat Alexandru Abagiu lui Denise Rifai.

