Ce spune Andreea Marin despre Andreea Esca. Amândouă lucrează în televiziune de zeci de ani

Profesioniste și dedicate meseriei lor, Andreea Marin și Andreea Esca au fost și sunt în continuare adevărate modele de urmat. Amândouă au un nume puternic în domeniul în care activează, sunt îndrăgite de publicul larg, au milioane de fani în România. Chiar dacă amândouă lucrează în televiziune, niciodată nu s-au considerat rivale, ci colege de breaslă.

Până acum însă, cele două nu și-au spus părerea una despre cealaltă. Într-un interviu pentru Spectacola, Andreea Marin a mărturisit că o consideră o femeie atrăgătoare pe Andreea Esca. Ea a mai specificat că frumusețea prezentatoarei de la PRO TV nu este doar una de suprafață, ci că vedeta are și o personalitate deosebită.

„Andreea Esca e un exemplu, bineînțeles, chiar dacă nu singurul, dar mi-ați cerut un singur nume. Îmi plac oamenii frumoși pe dinafară și pe dinăuntru, inteligenți și buni, care nu păcălesc, ci confirmă pe termen lung”, a declarat „Zâna”.

De curând, Andreea Marin a devenit imaginea unui brand de bijuterii și printre celebritățile care au susținut-o la evenimentul de lansare a fost și Andreea Esca. Cele două au socializat, au schimbat păreri și chiar au făcut poze împreună.

Andreea Marin a lucrat ani de zile la TVR 1

Mulți o știu pe Andreea Marin de la „Surprize, surprize”, însă puțini știu că ea și-a făcut debutul în televiziune la vârsta de 18 ani, la TVR Iași. Fosta prezentatoare TV era gazda emisiunii „Țara lui Piticot”, iar din această perioadă are cele mai frumoase amintiri. Deși era studentă la Informatică și avea alt drum în viață, pentru Andreea Marin, televiziunea a devenit o pasiune care i-a schimbat total viziunea și viața.

Recent, vedeta a mărturisit că salariul pe care îl avea la TVR Iași era foarte mic, iar la știri avea un singur sacou al ei. Mulți au fost curioși care era salariul Andreei Marin la „Surprize, surprize”, pentru că toată lumea credea că ea câștigă o adevărată avere. Fosta soție a lui Ștefan Bănică jr a mărturisit că banii pe care îi încasa pentru emisiunea de la TVR erau mult mai puțini decât ai prezentatoarei programului similar din alte țări. Cu toate acestea, Andreea Marin a fost învățată de Valeriu Lazarov, producător de emisiune, pe care ea l-a considerat mentor, cum să își mărească veniturile. „La TVR Iași salariul era la început mic, de reporter cu jumătate de normă. La știri aveam un singur sacou al meu, galben, cel cu care apăream zi de zi la premiile Oscar. Cei de acolo m-au numit «Lady în Yellow», crezând că e o strategie de imagine, de fapt. Apoi, la «Surprize», aveam un salariu mult sub cel al prezentatoarei programului similar din alte țări.

Dar Lazarov mi-a spus: «Eu nu voi plăti mai mult, aceasta e piața din România și nivelul de aici, dar te voi învăța cum să îți folosești mintea și potențialul să câștigi altfel adițional. Fă-ți o firmă și vei vedea că poți». Așa am făcut. La început, doar salariul intra prin firmă, apoi ușor, ușor am învățat că pot fi un bun comunicant. Am început să lucrez cu lumea publicității, cu firme mari la nivel internațional. Am devenit eu însămi producător, creator, am făcut școală în America pentru a învăța mai mult și lucrurile au crescut în timp”, a declarat Andreea Marin pentru Cancan.

