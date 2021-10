Mulți o știu pe Andreea Marin de la „Surprize, surprize”, însă puțini știu că ea și-a făcut debutul în televiziune la vârsta de 18 ani, la TVR Iași. Fosta prezentatoare TV era gazda emisiunii „Țara lui Piticot”, iar din această perioadă are cele mai frumoase amintiri. Deși era studentă la Informatică și avea alt drum în viață, pentru Andreea Marin, televiziunea a devenit o pasiune care i-a schimbat total viziunea și viața.

Recent, vedeta a mărturisit că salariul pe care îl avea la TVR Iași era foarte mic, iar la știri avea un singur sacou al ei. Mulți au fost curioși care era salariul Andreei Marin la „Surprize, surprize”, pentru că toată lumea credea că ea câștigă o adevărată avere. Fosta soție a lui Ștefan Bănică a mărturisit că banii pe care îi încasa pentru emisiunea de la TVR erau mult mai puțini decât ai prezentatoarei programului similar din alte țări. Cu toate acestea, Andreea Marin a fost învățată de Valeriu Lazarov, producător de emisiune, pe care ea l-a considerat mentor, cum să își mărească veniturile.

„La TVR Iași salariul era la început mic, de reporter cu jumătate de normă. La știri aveam un singur sacou al meu, galben, cel cu care apăream zi de zi la premiile Oscar. Cei de acolo m-au numit «Lady în Yellow», crezând că e o strategie de imagine, de fapt. Apoi, la «Surprize», aveam un salariu mult sub cel al prezentatoarei programului similar din alte țări. Dar Lazarov mi-a spus: «Eu nu voi plăti mai mult, aceasta e piața din România și nivelul de aici, dar te voi învăța cum să îți folosești mintea și potențialul să câștigi altfel adițional. Fă-ți o firmă și vei vedea că poți». Așa am făcut. La început, doar salariul intra prin firmă, apoi ușor, ușor am învățat că pot fi un bun comunicant. Am început să lucrez cu lumea publicității, cu firme mari la nivel internațional. Am devenit eu însămi producător, creator, am făcut școală în America pentru a învăța mai mult și lucrurile au crescut în timp. M-am dezvoltat. Astăzi, am propriul Creative Hub Voice&Visibility, locul în care evenimente de tot felul și concepte mari de campanii sunt create și ajută companiile și comunitatea. Este locul unde avem tehnica necesară pentru filmări și ședințe foto profesionale și multe altele”, a declarat Andreea Marin pentru Cancan.

Andreea Marin are mereu emoții înainte să urce pe scenă

Vedeta are o experiență de aproape 30 de ani în televiziune, însă de fiecare dată are emoții când urcă pe scenă. Andreea Marin a fost maestru de ceremonii pentru patru festivaluri de mare importanță de la noi din țară, precum Eurovision, Mamaia, Cerbul de Aur și Gala Națională a Sportului.

„Am emoții mereu, și astăzi, după aproape trei decenii de experiență. Și consider că în ziua în care nu voi mai avea emoții, nici nu voi putea să le mai transmit mai departe, deci mai bine renunț la meserie. Sper să nu vină niciodată un astfel de moment”, a mai mărturisit Andreea Marin pentru sursa mai sus-menționată.

