„Curând. Nu ştim o dată exactă.”, a spus Ionuț Gojman în platoul emisiunii ”Xtra Night Show”. „M-am uitat la emisiune că vă urmăresc. Nu m-am uitat cu niciun sentiment. M-am uitat şi atât. A trecut.”, a precizat Ionuț Gojman.

Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a vorbit și despre despărțirea de Mirela. „A fost o atracţie. Nicoleta m-a atras ca femeie, eu am rămas singur pe Insulă, pentru că aşa a fost să fie. Mirela a renunţat repede la relaţia noastră, s-a îndrăgostit de Mircea şi atunci s-a terminat. S-a sucit în ultima seară, dar până atunci… De asta am decis să rămân ca ispită. Nu m-am gândit. La început am luat-o ca o idee, ca o glumă, care până la urmă… s-a adeverit. O să fie din nou un sezon care va capta atenţia publicului. Se întâmplă multe. Vin cupluri noi cu poveşti foarte interesante de viaţă, dispuse la mult mai mult!”, a mai spus Ionuț

Gojman.

Citește și

MAI amintește de cazul Emma Zeicescu și Claudiu Popa, într-o postare despre festivaluri. ”Anul trecut, am făcut niște fotografii, față și profil, interesante”

Citește mai multe despre Insula iubirii pe Libertatea.