Ce spunea Ioana Ginghină despre Alexandru Papadopol. „Rămân cu bagajele în mașină, nu vreau să i se facă rău când mă vede”

Actorii Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol s-au despărțit, el părăsind domiciliul conjugal, iar ea rămânând în casa familiei cu fetița lor. Cuplul s-a separat după 12 ani de mariaj. Cei doi nu mai locuiesc împreună de patru luni.

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu câteva luni pentru emisiunea „Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, Ioana Ghinghină povestea care era relația cu soțul ei, Alexandru Papadopol.

„El plăteşte facturile, el e omul care ştie cât, ce plăteşte, şi în vacanţe el are banii. E cumva un fel de protector al nostru. Nu prea avem decizii unde să conteze cine spune ultimul cuvânt. Sigur eu nu sunt dură. Aş vrea să fiu mai dură, aşa, în general. Business-ul pe care îl am mi-a dat şi o independenţă financiară. De multe ori nu îi spun că am făcut shoppping. Rămân bagajele în maşină, nu vreau să i se facă rău când mă vede.

El joacă la teatru, toată spectacolele sunt seara, normal că după 90% din spectacole rămâne la o bere. Nu stă până dimineaţă. Preponderent este mult mai mult decât mine (n.r. acasă). Eu ies cu fetele. Nu ştiu la ce oră vine, dorm. Am ani buni de când am scăpat de zona asta. Cred că un om dacă mai vrea să mai fie cu cineva este. Nu conetază cât de geloasă eşti”, declara Ioana Ginghină, potrivit spynews.ro.

