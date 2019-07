„Dragi prieteni și mai ales prietene, cu siguranță v-ați întrebat ce se va întâmpla cu cele două rochii de mireasă Pronovias pe care le-am comandat special pentru nuntă noastră. Pentru rochia-prințesă pe care am purtat-o la cununia religioasă la biserică, urmează să organizez o licitație (încă nu am organizat, dar mă voi ocupa în perioada imediat următoare), iar banii pe care îi voi obține în schimbul ei vor merge direct cu scop de donație pentru copiii cu nevoi speciale.

Am purtat-o la cel mai frumos eveniment din viața noastră de cuplu și cu siguranță va ajunge în mâinile cuiva care să o aprecieze așa cum am apreciat-o și eu. Dar cel mai important, banii vor face subiectul unui gest nobil, prin care vom contribui la strângerea de fonduri pentru niște copilași care au cu adevărat nevoie de ei pentru a trăi și a se putea bucura de fiecare zi. Îmi doresc să răsplătesc cumva tot binele de care am parte printr-o astfel de acțiune, care nu ar fi nici prima și mai mult ca sigur nici ultima (…).

Cea de a două rochie pe care am purtat o la nuntă va rămâne în garderoba proprie ca amintire a acestui moment mare pentru noi ca familie. Zeny (n.r. Zenaiada-Maria, fetiţa vedetei) va fi bucuroasă de ea peste ceva timp, atunci când îi voi povesti, îi voi arăta poze și cu siguranță va vrea să o probeze și să o plimbe prin casă spre amuzamentul tuturor”, a povestit Adelina Pestriţu pe blogul personal.

