În cinematografe din 4 februarie, Cea mai rea fată din lume spune povestea unei tinere de 30 de ani, în căutarea fericirii și a partenerului ideal. Filmul este totodată o reinterpretare comică a genului dramă romantică. Pentru rolul ei, Renate Reinsve a obţinut premiul pentru interpretare feminină la Cannes 2021.

„Un studiu ironic și pătrunzător despre anxietățile generației milenialilor”, a scris Variety.

Julie (Renate Reinsve) se apropie de 30 de ani, iar viaţa ei e un haos total. Exact când iubitul ei cu 14 ani mai în vârstă, Aksel (Anders Danielsen Lie), un popular autor de romane grafice, insistă să oficializeze relaţia, Julie ajunge neinvitată la o petrecere unde îl întâlneşte pe tânărul şi charismaticul Eivind (Herbert Nordrum). În curând, Julie se desparte de Aksel și se aruncă într-o nouă relație, sperând că aceasta îi va aduce o nouă perspectivă asupra vieții. Dar foarte repede va ajunge să realizeze că unele alegeri sunt deja istorie.

Catalogat de publicația britanică The Guardian drept „o comedie tandră și complexă despre relații, de o naturalețe și prospețime remarcabile” sau, în cuvintele, Toronto Star „o dramă romantică pentru cei care urăsc dramele romantice”, The Worst Person In The World a fost iubit de public încă de la premiera la Cannes.

Pelicula se regăsește în numeroase topuri ale celor mai bune filme ale anului 2021, inclusiv pe deja celebra listă a lui Barack Obama, dar şi în predicţiile pentru nominalizări la Premiile Oscar.

The Worst Person In The World este ultimul film din trilogia despre capitala norvegiană a regizorului Joachim Trier, în care se regăsesc Reprise (2006) și Oslo, 31 august (2011), filmul care a câștigat marele premiu la Festivalul Internațional de Film Transilvania 2012.

Trier a colaborat cu actorul Anders Danielsen Lie și în celelalte două titluri ale trilogiei. Când nu joacă, Lie este medic, lucrând activ în prima linie COVID în pandemie.

