După mai bine de trei ani de procese și amânări, divorțul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost pronunțat oficial miercuri, 27 noiembrie. Instanța a decis desfacerea căsătoriei din culpă comună, punând astfel capăt unuia dintre cele mai mediatizate divorțuri din România.

Procesul de divorț dintre cei doi a fost unul plin de controverse, fiind marcat de acuzații și conflicte publice. După 15 ani de căsnicie și o relație intens mediatizată, cei doi și-au spus oficial „adio”.

„A rămas culpa comună, dar ne-a admis nouă majorarea pensiei de întreținere! Și, asta e cel mai important lucru în acest proces. După lungi ani de lupte în instanță, judecatorii i-au facut dreptate lui Laurențiu Reghecampf Junior! Deși, inclusiv în apel domnul Laurențiu Reghecampf a încercat să nu plătească pensie de întreținere pentru Bebeto conform nivelului de trai necesar lui, instanța l-a obligat pe tată, în mod definitiv să plătească o pensie de întreținere corespunzătoare.

Faptul că adulterul este sau nu o culpă în desfacerea căsătoriei contează mai puțin, într-o lume în care moralitatea este tot mai mult afectată de altfel de principii decât cele creștine.

Sperăm că diferența mare de bani ce urmează a fi recuperată de Laurențiu Junior pentru pensia de întreținere de la domnul Reghecampf, de la începutul procesului de divorț, să nu reprezinte un motiv pentru un alt dosar de executare silită!”, a declarat avocatul Oleg Burlacu pentru Click!.

După ce s-a aflat de decizia instanței, Anamaria Prodan a făcut o serie de declarații. Vedeta a anunțat că nu o mai interesează absolut deloc de fostul soț și că a renunțat chiar și la procesul pe care îl deschisese împotriva lui Laurențiu Reghecampf și împotriva Corinei Caciuc.

„Nu mă interesează nimic. Am spus că închid subiectul Reghecampf, l-am închis. Ce s-a decis nici nu mă uit. Sincer, nu vreau să pierd secunde prețioase din viața mea cu așa ceva. Dacă judecătorii au hotărât să fie culpă ocomună, când unul dintre parteneri pleacă de acasă și face copiii în afara căsniciei, ce să mai zic?! Ba chiar mai mult, declară că trăiesc cu altcineva!

De trei ani, judecătorii se chinuiesc «să facă dreptate», să fie la ei acolo. Nimic nu mă atinge. De asta suntem ca popor unde suntem, că ne-am pierdut identitatea, decizia după cuvântul lui Dumnezeu, demnitatea. Asta am semănat ca nație, asta culegem!

„Am renunțat la procesul intentat împotriva Corinei Caciuc și a lui Reghecampf pentru fotografiile apărute în presă din telefonul lui”

Dar, repet! Nu e problema mea, nu mă atinge, nu mă interesează nimic decât copiii mei, liniștea lor, sănătatea lor. Ce face Reghecampf cu Caciuc nici aici nu este problema mea! Eu sunt împăcată că ieri am renunțat alături de copilul meu și de avocatul meu la procesul intentat împotriva Corinei Caciuc și a lui Reghecampf pentru fotografiile scăpate și apărute în presă din telefonul lui. Nu mă interesează să-l urmărească cineva penal.

Are copii să îi crească și să-i facă mândri de tatăl lor. Să se ridice, să fie cera ce eu l-am ajutat să ajungă. Așa să-l ajute Dumnezeu!

Cât despre mine și familia mea suntem fericiți liniștiți și împăcați că am făcut totul pentru fostul soț, pentru cariera lui, pentru viața lui. Recunoștință e boală grea și este doar pentru cei educați și demni”, a spus Anamaria Prodan pentru sursa mai sus-menționată.

„Din urmă, mai are de plătit o datorie de aproximativ 36.000 de euro”

Pe lângă pronunțarea divorțului, judecătorii au admis cererea impresarei de majorare a pensiei alimentare pentru fiul lor, Laurențiu Reghecampf junior. Astfel, antrenorul va trebui să achite lunar suma de 3.000 de euro, în loc de 2.000 de euro, suma stabilită inițial. Anamaria Prodan, alături de avocatul său, Oleg Burlacu, a declarat că această decizie reprezintă o victorie importantă pentru binele copilului.

„De la începutul divorțului și până la nașterea primului copil cu doamna Caciuc – 5000 euro, până la nașterea celui de-al doilea copil cu doamna Caciuc – 4000 euro și de la nașterea celui de-al doilea copil până la vârsta de 18 ani – 3000 euro. Vorbim de plata lunară stabilită de instanță. Până acum, domnul Reghecampf a plătit doar 2000 euro. Din urmă, mai are de plătit o datorie de aproximativ 36.000 de euro”, a mai precizat avocat Oleg Burlacu, pentru Click!.

„Pentru mine și copiii mei, acest divorț este terminat de 3 ani, de când a început”

Anamaria Prodan are alte priorități acum și se ocupă de gala de box „Return of the Thrill 2”, unde iubitul ei, Ronald Gavril, titlul mondial WBF. Impresara a mărturisit că divorțul a fost încheiat pentru ea în urmă cu 3 ani, atunci când a decis să pună punct căsnicie cu Laurențiu Reghecampf.

„Sunt atât de preocupată de gala mea de box “Return of the Thrill 2”, care va avea loc pe 29 noiembrie, la ora 19:00, la Circul Metropolitan București, unde iubitul meu, Ronald Gavril, luptă pentru titlul mondial WBF, încât nici nu mă interesează altceva. Muncim fără oprire pentru acest eveniment unic și ne dorim să iasă perfect. Gala va fi transmisă în direct pe Digi TV.

Am de organizat toate detaliile legate de sportivii internaționali, oficialitățile de la forul internațional și multe altele, încât nu mai am timp să mă gândesc la altceva. Pentru mine și copiii mei, acest divorț este terminat de 3 ani, de când a început.

Nu vreau să comentez deciziile instanțelor românești, care mi se par, într-un fel, hilare. Îmi pare rău că nu fac deliciul presei, dar am spus clar că nu mai există subiectul Reghe sau femeile din viața lui. Eu și copiii îi urăm sănătate, multă putere de muncă și sperăm să se bucure alături de noi pentru reușitele noastre, așa cum și noi ne rugăm și îi dorim tot binele.

În rest, vă invit pe toți la gala de box din 29 noiembrie, la Circul Metropolitan București, să-l susținem pe marele campion Ronald Gavril! Să-i dăm puterea de a aduce acest titlu mondial în România!”, a spus Anamaria Prodan pentru Libertatea.

