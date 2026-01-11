Cele mai așteptate filme ale anului 2026

Anul 2026 aduce 24 de premiere remarcabile, inclusiv continuări, precum „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, „The Hunger Games: Sunrise on the Reaping” și animații ca „Toy Story 5”.

Alte filme notabile ce vor avea premiera în 2026 sunt: „Michael”, despre Michael Jackson, „Werwulf”, poveste de groază regizată de Robert Eggers.

Christopher Nolan lansează pe 17 iulie o adaptare ambițioasă a epopeei „Odiseea”, iar pe 18 decembrie vor debuta două filme așteptate: „Dune: Part Three” cu Timothée Chalamet și Zendaya, și „Avengers: Doomsday”, care marchează revenirea lui Chris Evans în rolul Căpitanului America, conform unui teaser Disney.

Filmele programate să apară în luna ianuarie 2026

„28 Years Later: The Bone Temple” (16 ianuarie) – Ralph Fiennes revine în rolul doctorului blajin dintr-o lume postapocaliptică în cea de-a patra parte a seriei „28 Days Later”. Filmul continuă povestea de la finalul neașteptat al episodului anterior, lansat în 2025. Pregătiți-vă pentru mai mulți zombi înfricoșători.

„The Moment” (30 ianuarie) – O producție ce o are în prim-plan pe artista Charli XCX și turneul său de proporții. Filmul, comparat de CNN cu celebrul „Truth or Dare” al Madonnei, se anunță o experiență unică, deși trailerul său plin de lumini stroboscopice ar putea să nu fie pe gustul tuturor. Pe lângă Charli XCX, în distribuție apar actori cunoscuți precum Alexander Skarsgard, Rosanna Arquette și Kate Berlant, iar muzica este semnată de A. G. Cook.

Filmele anunțate în luna februarie 2026

„Wuthering Heights” (13 februarie) – Emerald Fennell, regizoarea filmului „Promising Young Woman”, aduce pe marile ecrane o reinterpretare pasională a romanului clasic al lui Emily Brontë. Margot Robbie și Jacob Elordi joacă rolurile principale, iar lansarea este programată exact înainte de Valentine’s Day.

„Capra” (13 februarie) – Stephen Curry produce o animație despre un ied pe nume Will Harris, care visează să devină o legendă a sportului roarball. Vocea personajului principal este interpretată de Caleb McLaughlin, cunoscut din serialul „Stranger Things”.

„Good Luck, Have Fun, Don`t Die” (13 februarie) – Starul din „White Lotus”, Sam Rockwell, pornește într-o aventură nebună pentru a salva lumea, începând cu un celebru lanț de restaurante din Los Angeles, Norms. Haley Lu Richardson și Zazie Beetz se alătură distribuției.

Filmele lansate internațional în luna martie 2026

„The Bride” (6 martie) – Sub regia lui Maggie Gyllenhaal, Jessie Buckley o interpretează pe Mireasa lui Frankenstein, iar Christian Bale este monstrul faimosului doctor. Jake Gyllenhaal, fratele regizoarei, va avea și el un rol în acest film.

„Reminders of Him” (13 martie) – După succesul adaptării „It Ends With Us”, un alt roman semnat Colleen Hoover ajunge pe marele ecran. Povestea emoționantă o urmărește pe o femeie care caută răscumpărarea după o pedeapsă cu închisoarea. În distribuție se află Maika Monroe, Lauren Graham și Bradley Whitford.

„Project Hail Mary” (20 martie) – Inspirat de romanul din 2021 al lui Andy Weir, filmul îl prezintă pe Ryan Gosling în rolul unui profesor de științe care se trezește pe o navă spațială într-o situație incredibilă.

Filmele lunii aprilie 2026

„The Drama” (3 aprilie) – Zendaya și Robert Pattinson joacă un cuplu logodit care se confruntă cu numeroase provocări emoționale într-o comedie romantică neobișnuită.

„Super Mario Galaxy Movie” (3 aprilie) – Chris Pratt revine ca Mario într-o nouă aventură, alături de Anya Taylor-Joy (Princess Peach), Charlie Day (Luigi) și Jack Black (Bowser). Brie Larson se alătură distribuției cu rolul Rosalina.

„Michael” (24 aprilie) – Regizat de Antoine Fuqua, filmul despre Michael Jackson urmărește ascensiunea regelui pop, avându-l pe nepotul acestuia, Jaafar Jackson, în rolul principal. Potrivit CNN, producția a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește scenariul, dar fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea.

Filmele anunțate în luna mai 2026

„Diavolul se îmbracă de la Prada 2” (1 mai) – Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt și Stanley Tucci revin pe marele ecran în continuarea celebrului film din 2006. Distribuția este completată de Justin Theroux, Kenneth Branagh și Lady Gaga. Actorul român Sebastian Stan va putea fi urmărit și el în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”.

„The Mandalorian and Grogu” (22 mai) – Sigourney Weaver se alătură universului Star Wars în acest nou film, unde Mandalorianul (Pedro Pascal) și Grogu pornesc într-o nouă misiune în Outer Rim.

Lansările anunțate pentru luna iunie 2026

„Disclosure Day” (12 iunie) – Steven Spielberg aduce pe marele ecran un nou film SF, cu Emily Blunt în rol principal. Este prima sa producție SF de la „Ready Player One” din 2018 și primul film regizat de Spielberg din 2022.

„Povestea jucăriilor 5” (19 iunie) – Woody, Buzz și prietenii săi revin într-o nouă aventură, care explorează impactul tehnologiei moderne asupra jocului copiilor.

Filmele lansate în luna iulie și septembrie 2026

„The Odyssey” (17 iulie) – Christopher Nolan regizează o adaptare ambițioasă a epopeei lui Homer. Printre numele mari din distribuție se numără Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson, Elliot Page și Lupita Nyongo.

„Omul-Păianjen: Brand New Day” (31 iulie) – Tom Holland și Zendaya revin în al patrulea film din franciza Spider-Man, pregătind terenul pentru „Doomsday”, care va fi lansat mai târziu în acest an.

„Magie practică 2” (18 septembrie) – Sandra Bullock și Nicole Kidman revin în rolurile surorilor vrăjitoare într-o continuare a filmului din 1998. Distribuția include și pe Dianne West, Stockard Channing, Lee Pace și Maisie Williams.

Filmele anunțate pentru luna octombrie 2026

„Digger” (2 octombrie) – Tom Cruise colaborează cu regizorul Alejandro G. Iñárritu pentru o comedie neagră despre cel mai puternic om din lume, înzestrat cu abilități distructive.

„The Social Reckoning” (9 octombrie) – Aaron Sorkin se întoarce în universul Facebook cu o continuare a celebrului „The Social Network”. Jeremy Strong îl interpretează pe Mark Zuckerberg, alături de Mikey Madison, câștigătoare a Oscarului pentru cea mai bună actriță în 2025.

Ce filme sunt anunțate pentru luna noiembrie 2026

„Jocurile foamei: Răsăritul secerișului” (20 noiembrie) – Noua parte a francizei „The Hunger Games” explorează originile lui Haymitch Abernathy, jucat de Joseph Zada. Jennifer Lawrence este așteptată să revină în rolul lui Katniss pentru o scurtă apariție.

„Focker In-Law” (25 noiembrie) – Fiul cuplului Greg și Pam Focker vine acasă cu logodnica sa pentru a-și prezenta părinții. Ben Stiller, Teri Polo și Ariana Grande fac parte din distribuția acestei comedii de sărbători.

Producțiile anunțate pentru finalul anului 2026

„Dune: Part Three” (18 decembrie) – Timothée Chalamet și Zendaya revin în cel de-al treilea capitol al seriei SF regizate de Denis Villeneuve, bazată pe cărțile lui Frank Herbert.

„Răzbunătorii: Doomsday” (18 decembrie) – Universul Marvel continuă cu acest crossover impresionant între X-Men și Avengers. Chris Evans revine în rolul Căpitanului America, conform unui teaser recent dezvăluit de Disney.

„Werwulf” (25 decembrie) – Robert Eggers lansează un nou film de groază, o reinterpretare a mitului vârcolacilor. În rolurile principale îi regăsim pe Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe și Lily-Rose Depp.

