Dakota Johnson joacă o femeie care are de ales între un pretendent bogat, aparent perfect, jucat de Pedro Pascal, și fostul ei iubit imperfect, dar familiar, jucat de Chris Evans, în drama romantică „Materialiștii”. Filmul, în cinematografe din 15 august, ne arată cât este de greu să-ți găsești partenerul potrivit într-o lume modernă.

Netflix lansează pe 15 august documentarul „The Biggest Loser: Realitatea la TV”. Mini-seria de trei episoade prezintă realitatea dură din spatele show-ului în care concurenții trebuiau să slăbească un număr impresionant de kilograme pentru a câștiga marele premiu. Emisiunea „The Biggest Loser” a rulat în Statele Unite timp de 17 sezoane, din 2004 până în 2016.

Noah Centineo îl va juca pe legendarul Rambo la tinerețe. Actorul a fost ales ca erou principal în prequelul „John Rambo”, despre originile personajului făcut celebru de Sylvester Stallone în anii ‘80. Povestea se va petrece în timpul Războiului din Vietnam, iar echipa speră să filmeze în Thailanda la începutul anului viitor. Cât despre Stallone, pentru moment, actorul nu este deloc implicat în proiect.

Superba Sydney Sweeney a fost surprinsă pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. Tânăra de 27 de ani a fost fotografiată ieșind din aceeași rulotă cu actrița Emily Blunt, una dintre protagonistele proiectului. Sweeney a încercat să-și ascundă identitatea sub o umbrelă neagră, dar tot a fost recunoscută. Abia anul viitor, la lansarea filmului, vom desluși misterul!

Sebastian Stan ar fi interesat să joace într-un film românesc. „Frankenstein în România”, regizat de Radu Jude, va spune o poveste despre realitatea închisorilor CIA de pe teritoriul României, de acum 20 de ani, combinată cu mitul cinematografic al monstrului Frankenstein. Jude s-a apucat de scenariu după ce actorul nominalizat la Oscar a confirmat că își dorește să facă parte din distribuția filmului.

