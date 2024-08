Celia își pregătește revenirea în muzică, după o pauză profesională în care s-a dedicat familiei și creșterii celor doi copii, Angelo și Sara. Pentru Unica.ro, artista a povestit despre viața de familie, dar și despre dorința ei de a reveni în atenția publicului cu piese noi, lucru pentru care deja a luat legătura cu Costi Ioniță.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Momentan, artista și familia ei locuiesc în Timișoara. Vedeta spune că nu mai au planuri în ceea ce privește al treilea copil.

„Am în plan să mă organizez”

„Prioritățile mi-au fost copiii. Abia de 2-3 luni am ieșit din concediul de maternitate și încep să privesc spre viitor cu planuri pe care, momentan, doar le aranjez și le sortez printre gânduri, pregătindu-mă pentru perioada în care voi putea să prioritizez cariera.

O am pe mama, însă n-am profitat, pentru că am trecut cu ea prin probleme de sănătate și am încercat să o protejez. Mă gândesc să angajez pe cineva, în viitor, care să fie în preajma mamei și să ajute cât timp eu sunt plecată, pentru ca eu să fiu liniștită, să pot să mă ocup de carieră, pentru că am lăsat totul pe plan secund. Însă am în plan să mă organizez, astfel încât să pot prioritiza cât de cât și cariera, pentru că e important pentru mine psihic să mai fac lucruri pentru mine.

Recomandări Strategia de rumeguș a „lumii ruse”. Câteva observații pe marginea viziunii geopolitice promovate la Kremlin

Anul acesta avem de finalizat niște demersuri foarte importante acolo și va trebui să mergem câteva luni și să decidem planul pentru anii care vor urma. Îmi doresc enorm să îmi pregătesc o relansare frumoasă și să găsesc timp pentru mine. Să vin cu surprize pentru oamenii minunați care au iubit muzica mea în trecut. Visez la acea perioadă și sper să fie în viitorul cât mai apropia”, a declarat Celia pentru Unica.

Celia a dezvăluit și cum s-a schimbat relația cu soțul ei, după ce au devenit părinți. Artista spune că acesta este implicat în creșterea celor doi.

„Pentru că se încadrează ca tătic responsabil, bun și iubitor, acest aspect îmi pare foarte sexy. Însă, cu timpul, pentru noi stăm cam prost. Responsabilitățile e clar că uneori ne dau bătăi de cap și, ca în orice familie, se mai iscă și nemulțumiri, dar… în ce relație este totul perfect?”, a mai adăugat Celia.

Celia spună că problemele de sănătate ale soțului ei le-au dat peste cap planurile de vacanță „Planurile pentru această vară au fost date peste cap de niște probleme de sănătate ale soțului meu. A fost internat în spital o perioadă și chiar și acum este în refacere. Totuși, mulțumesc lui Dumnezeu căci tot pericolul a trecut și, momentan, este aproape refăcut complet. E bine când tot greul se termină cu bine”

Rezultate BAC toamnă 2024. Notele, publicate pe edu.ro.

Urmărește-ne pe Google News