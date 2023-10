În urmă cu mai bine de un an de zile, Otilia Bilionera l-a cunoscut pe Bekir Ali. Fix în ziua în care au sărbătorit un an de relație, bărbatul a cerut-o în căsătorie cu un inel impresionant, cu safir și diamante, iar ea a acceptat.

Căsătoria a avut loc rapid, tot în Turcia, în urmă cu câteva săptămâni. Acum, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Otilia Bilionera a vorbit despre situația financiară a soțului ei. S-a zvonit că Bekir Ali are multe afaceri, că e milionar.

Otilia Bilionera, despe soțul ei: „Nu e bogat. Nu e vreun milionar, se descurcă”

Acum, artista spulberă zvonurile, spune că banii nu sunt importanți, dar explică că ea e mai bogată decât soțul ei turc. „Probabil da, ne-am gândit și la varianta asta (n.r. să vină în România), dacă ar găsi ceva aici, să aibă ceva de făcut, să-și găsească un rost. Să vină și să stea acasă, nu, la muncă. Nu e bogat. Nu e vreun milionar, se descurcă.

Nu ar avea de unde la 23 de ani. Părinți… nu are un tată, a trecut prin ce a trecut, mai mulți bani am eu decât el. Nu asta e important. Eu nu sunt sclava banilor, nu am fost niciodată”, a spus Otilia Bilionera, la Antena Stars.

„A trebuit să renunţe la Facultatea de Arhitectură ca să poată munci şi să îşi întreţină mama şi sora”

Bekir Ali are o poveste de viață dureroasă, iar tatăl lui și-a pus capăt zilelor din cauza unor probleme de ordin financiar. De la 19 ani, iubitul Otiliei a fost stâlpul familiei și a renunțat la facultate pentru a le ajuta pe mama și sora lui.

„Când avea 19 ani, tatăl lui s-a sinucis şi el a fost cel care l-a găsit împuşcat. S-a împuşcat în piept. Iubitul meu l-a găsit în maşină. Tatăl lui făcuse foarte mulţi bani, au deschis o afacere, care nu a fost cea mai ok. A pierdut tot, i s-a pus sechestru pe proprietăţi, pe absolut tot şi-atunci tatăl lui nu a văzut altă scăpare decât să se sinucidă.

Toată responsabilitatea i-a căzut iubitului meu pe umeri. El mai are o soră şi pe mama lui. A trebuit să renunţe la Facultatea de Arhitectură ca să poată munci şi să îşi întreţină mama şi sora. Este un tip descurcăreţ şi muncitor şi a scos-o la capăt.”, a povestit vedeta pentru Fanatik.

Bekir Ali e mai mic cu 7 ani decât vedeta, însă ei nu simt diferența de vârstă. „Este destul de atent pentru vârsta lui, destul de matur. El împlineşte în octombrie 24 de ani. Este o diferenţă de 7 ani între noi. Se ştie că turcii sunt mai romantici, mai pasionali, mai atenţi, de asta îmi şi plac. Nu mi-a fost teamă de diferenţa de vârstă dintre noi pentru că el este mai matur.

Asta pentru că are şi o poveste de viaţă mai tristă. A trebuit să se maturizeze şi să cunoască ce înseamnă responsabilităţile încă de pe la 18, 19 ani. Eu l-am cunoscut când avea 22 de ani şi nu mi-a dat niciodată de înţeles că ar avea vârsta aceasta”, a mai spus Otilia pentru Fanatik.

De ce soțul Otiliei Bilionera nu poate veni în România

În urmă cu câteva luni, Otilia Bilionera spunea despre soțul ei că nu poate vezi în România, nu a primit viza. În schimb, ea locuiește acolo și ajunge în țară când are diferite cântări sau evenimente. „Eu locuiesc la el acolo, dar eu dacă am treabă și în România, nu pot să-mi neglijez munca și cariera și să stau doar acolo, vin și în țară.

El nu poate să vină în țară, nu i s-a acordat viză, e mai greu pentru turcii tineri să vină în țară în perioada asta”, a zis Otilia Bilionera pentru Spynews.