Cine este Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România 2026. Cu ce se ocupă iubita lui, Delia

Adi Vasile trăiește una dintre cele mai împlinite etape ale vieții sale, atât profesional, cât și personal. După 33 de ani petrecuți pe terenul de handbal, fie ca jucător, fie ca antrenor, acesta a acceptat o nouă provocare majoră: rolul de prezentator al show-ului „Survivor 2026”. Cu toate acestea, dincolo de competiție, camere de filmat și adrenalină, adevărata lui fericire se regăsește mereu lângă Delia Tudose, femeia care i-a cucerit definitiv inima. Relația lor este una solidă și matură, iar cei doi se pregătesc acum pentru următorul pas important: nunta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Cine este iubita lui Adi Vasile, prezentatorul de la Survivor România 2026

Delia Tudose, de profesie manechin și make-up artist, nu este străină de lumina reflectoarelor. În trecut, ea a avut o relație de lungă durată cu DJ-ul Vali Bărbulescu, alături de care a format un cuplu timp de 12 ani. Cei doi s-au despărțit în 2020, iar Delia a ales să o ia de la capăt, concentrându-se pe carieră și pe sine. La doi ani de la separare, în 2022, viața i l-a scos în cale pe Adi Vasile. Între ei s-a legat treptat o poveste de dragoste discretă, dar profundă, care s-a transformat rapid într-o relație puternică.

Adi Vasile nu ezită să vorbească despre Delia cu multă admirație și emoție, descriind-o ca pe un sprijin esențial în viața lui. Logodna a venit firesc, ca o confirmare a legăturii dintre ei, iar planurile de nuntă marchează începutul unui nou capitol.

„Iubesc cu multă căldură, cu multă afectivitate, cu multă tandrețe, este un lucru de care am nevoie și pe care îl ofer și eu, este un schimb corect. Găsesc plăcerea în cele mai mărunte lucruri. Este o echipă de oameni care fac ceva împreună, este o temelie pentru un drum lung. Da, bineînțeles, sunt îndrăgostit, iubesc! Iar iubita mea face, din când în când, niște surprize foarte frumoase și merge ea și plătește nota de plată”, mărturisea Adi Vasile, în cadrul unei emisiuni TV.

Cine este Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026

În paralel, cariera lui Adi Vasile rămâne una impresionantă: fost campion național cu Steaua în 2008, antrenor de succes la CSM București, unde a câștigat șapte titluri de campion al României și a adus trofeul Champions League în vitrina clubului, el este considerat unul dintre cei mai importanți lideri ai handbalului românesc.

Din 2021, Adi Vasile a preluat și conducerea echipei naționale de handbal feminin a României, pe care a ghidat-o la turnee mondiale, demonstrând viziune, disciplină și pasiune. Acum, la 43 de ani, după o viață dedicată sportului, începe o nouă etapă în televiziune, fără a renunța la valorile care l-au definit mereu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE