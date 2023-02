Cel de-al treilea sezon al show-ului care îi pune pe directorii unor companii de renume din România să se transforme total și să intre, deghizați, folosindu-se de o altă identitate, în propria firmă, începe joi, 9 februarie, de la ora 22:30, la PRO TV. Cristina Bâtlan este primul director care acceptă provocarea „Șef sub acoperire”.

Antreprenoarea deține o afacere foarte cunoscută, Musette fiind un nume important în industria românească de încălțăminte și marochinărie. Cu 4 fabrici, 550 de angajați și o cifră de afaceri de 17 milioane de euro, compania a produs până acum peste 2,5 milioane de pantofi. Cristina Bâtlan este fondator și director artistic, iar în această seară, de la 22:30, ea va intra sub acoperire în propria fabrică. Fiind foarte cunoscută printre angajați, Cristina se va transforma total și va adopta o altă identitate: „Sub acoperire voi fi Elena Danciu, am 45 de ani, am două fete, sunt căsătorită și sunt fostă vânzătoare la un magazin second-hand”, spune aceasta.

În prima zi sub acoperire, Cristina va merge în cea mai nouă fabrică a companiei, în care se fac pantofi pentru bărbați. Ea va ajunge la secția de modelare a pieselor și va fi ucenica unei angajate cu foarte mulți ani de experiență, de la care va trebui să învețe cum să întindă ștaifuri, să căptușească pantofi și să coasă – operațiuni pe care nu le-a mai făcut și care-i vor da mari bătăi de cap. „Doamne, nu sunt în stare! M-am ars! Lucrează cu o mașină care este foarte încinsă și nu am știut să mă protejez. Cu ajutorul meu, producția nu a mers bine astăzi. Am fost super necalificată!”, va spune aceasta.

Ce va descoperi Cristina Bâtlan în propria firmă, cum se va descurca în noua ipostază, dar și ce povești de viață va asculta, vedem în această seară, de la ora 22:30, într-un nou sezon „Șef sub acoperire”, la PRO TV.

„Merg sub acoperire să fiu mai aproape de oamenii mei, vreau să văd care sunt provocările lor și cum sunt ei și nu ar putea să ne spună nouă, ca și proprietari, adică ce simt ei și nu ne arată. Asta vreau să văd, cum e viața reală alături de ei!”, spune Cristina Bâtlan.

În cel de-al treilea sezon, show-ul aduce emoție, povești impresionante, situații amuzante, dar și noi provocări pentru directorii unor companii cunoscute din România. Timp de câteva zile, ei vor renunța la tot confortul pe care statutul lor îl oferă și vor trăi într-un motel modest, vor conduce mașini second-hand, vor face tot ce le stă în putere pentru a-și ascunde identitatea și a lucra sub acoperire fără a fi descoperiți.

Cine este Cristina Bâtlan

Cristina Bâtlan, care a fost jurat la „Imperiul Leilor”, e una dintre cele mai cunoscute afaceriste. Cristina Bâtlan a intrat în lumea afacerilor la 19 ani, când și-a dat seama că nu va profesa ca avocat. A renunțat la cursurile Facultății de Drept și alături de Roberto Bâtlan a început să dezvolte o afacere cu materiale textile. De-a lungul anilor, și-au dat seama că businessul lor trebuie să se dezvolte și au pus bazele grupului Musette – cel mai important brand românesc de încălțăminte. Musette are o echipă de peste 500 de membri, patru fabrici, 28 de magazine în țară și străinătate și o cifră de afaceri de peste 17 milioane de euro.

