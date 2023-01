Stiri Mondene Când începe „Șef sub acoperire”, sezonul 3. Unul dintre investitorii show-ului „Imperiul Leilor”, în prima ediție De Livia Lixandru, . Ultimul update Vineri, 20 ianuarie 2023, 17:06

„Șef sub acoperire” începe joi, 9 februarie, la PRO TV. Manageri de top intră în propria companie sub o altă identitate. Vor descoperi ce nu știau, fără să se lase descoperiți. Directorii unor companii de renume din România vor renunța pentru câteva zile la poziția de lideri și se vor transforma total pentru a intra, sub acoperire, în propria lor companie.