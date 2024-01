Săptămâna trecută, Cristina Șișcanu a avut o ceartă cu menajera ei, care a demisionat. Vedeta i-a atras atenția acesteia pentru că i-a stricat un costum, iar de acolo a izbucnit discuția aprinsă, care s-a încheiat cu demisia.

Acum, pe Facebook, Cristina Șișcanu a anunțat că își caută o nouă menajeră. Vedeta are nevoie neapărat de o femeie care să o ajute la treburile casnice, deoarece ea e ocupată cu noi proiecte, în afara emisiunii pe care o prezintă la Metropola TV.

Cristina Șișcanu: „Nu am cum singură să gestionez toate treburile casnice”

„Bună fetelor! Vreau să vă spun că îmi caut o doamnă care să mă ajute cu toate treburile casei și evident să fie pricepută în așa ceva și să aibă experiență în zona aceasta. O să enumăr foarte repede câteva condiții, ce am eu nevoie în mare, în rest voi discuta cu persoana în privat toate celelalte detalii.

În primul rând am nevoie de o doamnă care să vină zilnic de luni până vineri, de pe la ora 9.00 până la ora 17.00 și să țină casa cum se spune. În viața mea profesională mai apar încă două proiecte pe lângă toate celelalte pe care le am și nu am cum singură să gestionez toate treburile casnice”, a spus Cristina Șișcanu, conform Click.

Totodată, Cristina Șișcanu a explicat că își dorește de la viitoarea menajeră să se integreze rapid în familia ei. „Vreau o doamnă care să îi pese de tot ce face, să se integreze în familia noastră, să ne cunoască foarte bine casa și cum merg lucrurile la noi în familie. Atât pot să spun că copiii noștri sunt destul de ordonați și cuminți.

Pentru mine contează foarte mult să văd că îi pasă și că se implică și că face lucrurile nu doar așa automat ci că le-ar face pentru ea iar atunci o să fie răsplătită înzecit”, a mai spus ea.

„Maxim 250 de lei se ia pe zi la un program de 8 ore și casa mare”

Ulterior, după ce a primit mai multe mesaje pe Facebook, Cristina Șișcanu a intrat la idei și se gândește acum că nu ar avea nevoie zilnic de o menajeră, poate doar de trei ori pe săptămână.

„Voiam să vă întreb și pe voi care sunt prețurile. Cum se plătește? Pe oră, pe zi? Cum e mai convenabil ca să fie mulțumite ambele părți”, s-a adresat Cristina Șișcanu fanilor, care i-au și răspuns în mesaje, pe Facebook.

„Să fie angajată e cel mai bine cu drepturi depline.”, „300 ron la apartament cu două camere, 400 de lei la apartament cu 3 camere la curățenie. Așa e la mine, în complexul unde locuiesc și se vine o dată pe săptămână 5, 6 ore”, „Ai zis bine, 3 zile pe săpt.: luni, miercuri, vineri, 5 ore pe zi. 👍 Succes, să găsești ceea ce dorești și ai nevoie!🙏🏼”, „Maxim 250 lei se ia pe zi la un program de 8 ore și casa mare!”.

