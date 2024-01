De aproximativ un an, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au angajat o menajeră, care îi ajuta la treburile casnice. Ei au o casă mare, în care locuiesc alături de Filip, băiatul prezentatorului din prima căsnicie, și pe Petra, fetița lor.

De două ori pe săptămână, o doamnă îi ajuta la curățenie, ba chiar băga și la spălat și călca hainele. Până acum, când Cristina Șișcanu a fost deranjată că femeia a băgat la spălat un costum de cașmir, care s-a stricat din cauză că temperatura apei a fost prea mare.

„Ea când venea stătea doar câteva ore, ceea ce nu e în regulă”

„Am avut o doamnă care mă ajuta la curățenie de două ori pe săptămână, cam de un an cred că era la noi. Dar ajutatul ei știti cum era? Venea și ștergea praful, practic asta era treaba ei principală. Acolo, la bucătărie, mai băga farfuriile în mașina de spălat, care nu intrau, le spăla ea, dar de două ori pe săptămână venea.

Dar mai băga și haine la spălat și călca. Și se întâmpla să fie puține haine la călcat pentru că atunci când venea nu putea să spele, nu se uscau. (…) Dar ea când venea stătea doar câteva ore, ceea ce nu e în regulă, mai ales că e o casă mare”, a început Cristina Șișcanu confesiunea pe Facebook.

Apoi, vedeta a explicat exact ce a deranjat-o cu privire la menajeră. „Ce s-a întâmplat astăzi? De fapt… săptămâna trecută. Eu voiam să mă îmbrac cu acest costum pe care vi l-am prezentat. Mi l-am cumpărat în toamnă, din cașmir, am dat mulți bani, cred că puloverul și pantalonii ajungeau la 1.000 de lei. (…)

„Eu am observat la ea niște automatisme, arunca hainele”

Sâmbătă am vrut să mă îmbrac cu el, am văzut cum e, era un pulover mare, mărimea L. Am luat acest pulover, trebuia să fie L și când mă uit, mă uit și la pantaloni… pantalonii care erau lungi au ajuns să fie sub genunchi.

L-a spălat doamna, ca să nu zic numele. Cum să nu știi că asta se spală de mână sau la mașina de spălat, la programul pentru lână, la o temperatură joasă? (…) Eu am observat la ea niște automatisme, arunca hainele”, a explicat vedeta.

Marți, Cristina Șișcanu a confruntat-o pe menajeră, care s-a certat cu vedeta și și-a dat demisia. „Asta s-a întâmplat vineri, când am constatat sâmbătă, nu am sunat-o. (…) A venit marți, pentru că ea vine marțea și vinerea și i-am zis: «Doamna, știti că aveam acest costum din cașmir și că s-a făcut mic. De ce nu v-ați uitat și dumneavoastră pe etichetă».

„Niciodată nu am întârziat cu banii”

Și a început: «De ce trebuie să spăl eu, să pun la spălat hainele că nu știu dacă a fost asta înțelegerea».

Nu înțeleg, de un an face chestia asta și îmi spune acum că înțelegerea nu a fost să pună la spălat. Niște chestii absurde, nu înțeleg ce mai făcea, doar să dea cu mopul și să șteargă praful, pentru că vă spun că nu strângea lucruri din casă, ea le lua și le muta. (…) Niciodată nu am întâziat cu banii, i-am dat în aceeași zi tot timpul. Nu mi-a făcut niciun serviciu de genul ăsta, nu a făcut nimic în plus. (…)

A început să țipe la mine și îmi arăta așa (n.r. – cu degetul) și apoi a zis: «Colaborarea noastră s-a încheiat!». Dar știti de ce a făcut asta? Credea că o să îi cer bani pe costum și repede a vrut ea să încheie situația. Nu am cerut niciodată bani pentru lucrurile pe care le-a stricat”, a încheiat vedeta, care a rămas fără menajeră. Acum, ea și Mădălin Ionescu trebuie să se ocupe de treburile casnice.

