La una dintre discuțiile recente pe care le-a avut cu fiica ei, Cristina Șișcanu a aflat de la Petra că își dorește un frate sau o surioară. Vedeta i-a spus micuței în vârstă de aproape șase ani că nu mai are timp de un bebeluș, că are un program încărcat.

Atunci, micuța i-a oferit soluția: să adopte un copil. „Mie mi-ar plăcea (n.r. – să mai facă un copil), dar tot timpul mă reține ceva, nu știu de ce. Petra (n.r. – fiica ei) chiar de curând are o fază în care îmi tot cere un frate sau o soră, mai mici, pentru că mai mari are, și eu zic: «Petra, eu sunt foarte ocupată de dimineața până seara, cum o să reușim să le facem pe toate?» și ea zice: «Dacă nu vrei, putem să adoptăm», așa mi-a zis și de ceva timp tot mă bate la cap cu ideea asta, să adoptăm un copil.

Ea are cinci ani și jumătate și recent a înțeles situația asta cu casele de copii”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pentru Antena Stars, conform Spynews.

Cristina Șișcanu nu exclude posibilitatea de a adopta un copil. Spune că dacă ar avea bani ar mai face copii și ar și adopta. „M-a surprins că mi-a zis că își dorește să adoptăm un copil, pentru că e și foarte mică. (…)

Eu mă bucur foarte mult când văd oameni care fac gesturi de genul ăsta și dacă aș avea foarte mulți bani, aș mai și face copii și aș mai și adopta și m-aș dedica lor, pentru că îmi place. Tot ce am vrut eu să fac până acum am făcut. Nu spun nu. Eu oricum am adoptat cumva doi copii acum 12 ani”, a adăugat vedeta.

De ani, Cristina Șișcanu și-a dedicat mult din timpul ei creșterii copiilor, în special lui Filip, băiatul lui Mădălin Ionescu, care se confruntă cu probleme de sănătate de mic.

