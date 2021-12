„Am întâmpinat greutăți și am sărit mesele. Am uitat să mănânc, mai precis. Având evenimente, având tot felul de plecări din țară și am neglijat mâncatul.

Mi-a scăzut hemoglobina la 7, doctorul m-a speriat puțin, mi-a zis că trebuie transfuzie de sânge. Sunt sub supraveghere, dar m-a pus pe picioare pentru o perioadă scurtă. După care voi relua perfuziile. O perfuzie cu toate vitaminele, un boost de vitamine.

Am umblat puțin la meniu, mănânc mai sănătos și ce trebuie. Am avut 120 de kilograme în ziua în care m-am internat în spital și acum am 50 și ceva de kilograme. Și am zis stai, că e o problemă, ceva nu e în regulă, am slăbit brusc.

Și atunci mi-am dat seama că am această problemă! Am făcut un set complex de analize, nu numai la stomac. Din cap până în picioare.

Și-a ieșit într-adevăr o anemie severă și hemoglobina care m-a dat pe spate, am luat și tratament cu fier și perfuzii, perfuzii cu fier”, a declarat Bianca Rus la Antena Stars.

