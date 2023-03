Kitty Cepraga a lucrat ca VJ în trecut și a participat la „Școala Vedetelor”, iar acum a oferit un interviu, în care a vorbit despre micuța ei.

Aurora-May a apărut deja alături de Kitty Cepraga într-un proiect, ba chiar a dat și o probă pentru un film în Italia.

„Probabil că mulți o să mă condamne că am făcut alegerea aceasta, dar am făcut-o pentru că sunt o mamă care are acest stil de viață și de meserie. Nu le separ, pentru că viața este meseria la mine, meseria este viață.

Am ales să fac cu ea mai multe proiecte, printre care un scurtmetraj care este acum la câteva festivaluri, unde am jucat chiar roluri de mamă și fiică. Ea merge în zona aceasta cu actoria, deocamdată. A dat și o probă pentru un film în Italia. Da, sunt genul de părinte care a ales să colaboreze cu fetița în proiectele potrivite”.

Actrița se înțelege extrem de bine cu fiica ei, susținând că Aurora-May este un copil cuminte.

„Cred că sunt foarte dulce, foarte afectuoasă, foarte prezentă, copilăroasă dacă vrei. Sunt genul de mamă care este și prietenă.

Bine, am și un copil care este extraordinar de cuminte. Este o fetiță extrem de adaptabilă și îmi este foarte ușor să mă manifest în toate formele posibile. Cred că sunt o mamă foarte prezentă și foarte cool. Sunt și profesoara ei de actorie, apropo”, a spus Kitty pentru Ego.

Kitty Cepraga nu și-ar lăsa fiica să plece fără ea, chiar dacă un regizor cunoscut și-ar dori să o aibă într-un proiect timp de mai multe luni.

„Este absolut exclus să plece fără mine, este ceva de neconceput. În primul rând, din punct de vedere birocratic este imposibil ca un copil de 7 ani să plece fără mamă.

În al doilea rând, nu aș putea să o las să plece fără mine. Ori împreună, ori deloc, așa este pachetul. Dacă vine Martin Scorsese și tot nu accept chestia asta”, a mai spus Kitty.

