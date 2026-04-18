„Știți că am fost săptămâna trecută în drum spre Bucovina, în vizită la pr. Vlad Roșu, la Mănăstirea Cașîn. Un edificiu incredibil, favorit al Reginei Maria, în mare nevoie de ajutor însă. Astăzi am primit mesajul de mai jos de la Părintele. Ajutați vă rog, dacă puteți, cum și cu cât puteți.

Vlad Rosu Mănăstirea Cașin:

„Vă cer ajutorul! Dar nu pentru mine, ci pentru vechea Mănăstire Cașin din județul Bacău.

Mănăstirea domnească – ctitorită acum aproape 400 de ani de Gheorghe Ștefan Vodă al Moldovei – are astăzi nevoie de consolidare și restaurare.

Din ea au mai rămas astăzi biserica și turnul clopotniță – unde, adesea, ploaia își face loc printre crăpături, zidurile ei – care se prăbușesc în fiecare zi tot mai mult și fundațiile chiliilor și școlii domnești – lăsate să cadă în uitare, de parcă nici nu ar fi fost vreodată.

Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe lista. Cei care doresc să o ajute, o pot face printr-o donație, fiecare ajutor este important.

Puteți contribui aici:

PAROHIA MĂNĂSTIREA CAȘIN

RO20 RNCB 0534 1406 1405 0001

Dumnezeu să vă răsplătească înzecit dragostea!”, a fost mesajul preotului, postat de Monica Bârlădeanu pe contul de socializare.

