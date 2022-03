Chiar dacă a slăbit deja 33 de kilograme până în prezent, Claudia Radu de la „Chefi la cuțite” nu vrea să se oprească aici. Ea are de gând să slăbească până când va fi mulțumită cu ceea ce vede în oglindă.

„Vreau să mă opresc în momentul în care o să mă uit în oglindă și o să-mi placă ce o să văd. Este un rezultat intermediar acesta”, a fost fosta concurentă de la show-ul culinar de la Antena 1.

Fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” s-a hotărât să slăbească după ce a participat la emisiune și apoi îi scriau mulți copii că o consideră un model pentru ei. Nu i-a fost deloc ușor să ajungă la acest rezultat, însă este mulțumită de schimbarea ei.

Pentru a slăbi, Claudia Radu a renunțat la carbohidrați și face sport. „Am hotărât să slăbesc, pentru că în perioada în care eram la Chefi îmi scriau foarte mulți copii «ești idolul meu, eu vreau să fiu ca tine» și am zis că trebuie să fiu un exemplu și în ceea ce privește imaginea mea, pentru că nu sunt un exemplu corect arătând cum arătam înainte. (…) Nu pot să zic că am renunțat la anumite alimente dintr-o dată. De exemplu, acum am renunțat la carbohidrați. Neavând carbohidrați, corpul este obligat să își mănânce grăsime pe post de energie. (…) Fac și sală. Începutul e foarte greu, e vorba de mindset. În momentul în care tu îți pui în cap «eu trebuie să slăbesc» nu te mai oprește nimic. Eu am intrat într-o echipă de nutriționiști, în momentul de față mă specializez în nutriție, pentru că vreau să ajut cât mai mulți oameni și am avut parte de foarte mult suport. În momentul de față nu am voie lactate. Lactoza se transformă în zahăr în sânge și nu te ajută cel mai mult”, a mărturisit Claudia Radu la Antena Stars.

În momentul de față, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite” nu mai consumă carbohidrați și nici lactate. Dieta ei se bazează în mare parte pe proteine.

Claudia Radu de la „Chefi la cuțite” se pregătește să devină nutriționist

După ce s-a ambiționat să slăbească, fosta concurentă de la show-ul culinar de la Antena 1 are acum un alt vis măreț. Claudia Radu studiază și se pregătește intens să devină nutriționist.

„A explodat grenada din gușă, nu alta. 🤣🤣🤣 Am gătit două rețete delicioase și sănătoase și am discutat din nou despre programul de slăbire pe care îl urmez și care dă rezultate uimitoare. 🤩🤩🤩

Am -33 kg pana în prezent și am scăzut 6 măsuri la haine😵😵😵 Iar kg remodelate pe masa musculară deja le-am pierdut numărătoarea, să tot fie 7-8 kg. 😅

Și pentru că știu cum e sa te lupți cu kg în plus toată viața, în prezent urmez și un curs de nutriție pentru a deveni nutriționist acreditat și pentru a ajuta cât mai mulți oameni în situația mea. 🥰Am deja alături de mine câteva persoane care au rezultate uimitoare, se simt extraordinar și nu fac foamea pentru a arata bine.😉

Aștept alături de mine pe oricine dorește sa aibă grija de sănătatea sa, sa fie plin de energie tot timpul și sa ajungă la cea mai bună formă. 💪💪💪

Aveți grija de voi, sănătatea este o alegere!🙌”, este mesajul transmis de Claudia pe Instagram.

