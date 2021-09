Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit părinți în urmă cu câteva săptămâni. De când a venit pe lume micuțul Luca Tiago, totul s-a schimbat în viața lor și sunt mai fericiți ca niciodată.

Pe parcursul sarcinii, modelul a luat în greutate 20 de kilograme, iar până acum a reușit să slăbească 12 kilograme. Gabriela Prisacariu a spus că nu a ținut dietă să slăbească, dar rolul de mamă este solicitant.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […]

Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a spus Gabriela Prisăcariu.

Soția lui Dani Oțil are o siluetă de invidiat, iar după ce a născut arată spectaculos.

Gabriela Prisăcariu a născut prin cezariană

Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a anunțat că a născut prin cezariană și nu a vrut să spună motivul pentru care nu a născut natural, considerând acest subiect mult prea intim.

„Am născut vineri seară, pe 10 septembrie, la ora 22.30, prin cezariană. Nu stau acum să explic cum și de ce nu am născut natural și am ales cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos. (…) Am născut la un spital privat. Am plătit tot. Oamenii de aici sunt minunați. După ce s-a terminat operația mi-au fost puși niște ciorapi compresivi, care ajută la circulație”, a povestit Gabriela Prisăcariu imediat după ce l-a adus pe lume pe Luca Tiago.



