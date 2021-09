I-au spus „Cârcel” sau „Mâini de bătrânel”, însă Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au ales două nume absolut superbe pentru băiețel. Fără să vă ținem prea mult în suspans, vă spunem că micuțul se numește Luca Tiago. Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a dezvăluit numele celui mic pe una dintre rețelele de socializare.

Recent, Dani Oțil anunțase că numele fiului său este din patru litere. Luca este derivat din numele latin Lucas, care în sine este derivat din cuvântul latin „lux” (lumina). În fiecare an, potrivit calendarului ortodox, acest nume este sărbătorit pe data de 18 octombrie, când are loc „Predica la Sfântul Evanghelist Luca”.

Gabriela Prisăcariu a născut prin cezariană

Soția prezentatorului de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a anunțat că a născut prin cezariană și nu a vrut să spună motivul pentru care nu a născut natural, considerând acest subiect mult prea intim.

„Am născut vineri seară, pe 10 septembrie, la ora 22.30, prin cezariană. Nu stau acum să explic cum și de ce nu am născut natural și am ales cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos. (…) Am născut la un spital privat. Am plătit tot. Oamenii de aici sunt minunați. După ce s-a terminat operația mi-au fost puși niște ciorapi compresivi, care ajută la circulație”, a povestit Gabriela Prisăcariu imediat după ce l-a adus pe lume pe Luca Tiago.

Dani Oțil și soția sa trăiesc cele mai frumoase momente din viața lor. De când au devenit părinți, cei doi radiază de fericire. Micuțul Luca Tiago a venit pe lume în urmă cu aproximativ două săptămâni.



