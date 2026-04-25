Laura Cosoi a apelat la ajutorul specialiștilor în design interior și a transformat-o într-un loc primitor. De altfel, vedeta recunoaște că acesta este spațiul preferat din casă și locul în care își petrece majoritatea timpului.

Laura Cosoi a făcut publice imagini cu bucătăria dinainte de a o renova, dar și după renovare. Acum este un loc primitor. „Bucătăria a fost mereu sufletul casei pentru mine. Încă din copilărie, acolo petreceam cel mai mult timp, între mirosuri calde, povești și momente simple care au devenit amintiri de neprețuit. Astăzi pot spune că mi-am îndeplinit visul: am bucătăria la care am visat dintotdeauna.

Un loc creat nu doar pentru gătit, ci și pentru a aduna familia și prietenii în jurul aceleiași mese, într-o atmosferă plină de energie și bucurie. (…) Mă reîndrăgostesc de acest loc în fiecare zi. Ador lumina apusului care umple încăperea, atmosfera caldă, energia și, mai ales, oamenii care ne trec pragul. Pentru mine, bucătăria nu este doar un spațiu, ci locul unde se întâmplă viața”, a scris Laura Cosoi, pe Instagram.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean, părinții a 5 fetițe

Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, formează o familie numeroasă și unită. Cei doi au deja patru fetițe – Rita, Vera, Lara și Aida – iar acum se pregătesc să-și întâmpine cel de-al cincilea copil. Anunțul sarcinii a fost primit cu mult entuziasm, iar Laura Cosoi nu a ezitat să împărtășească momentele speciale din această perioadă.

Laura Cosoi a vorbit în repetate rânduri despre cât de mult înseamnă familia pentru ea și câtă fericire îi aduce rolul de mamă. Deși are deja patru copii, vedeta pare să trăiască fiecare sarcină cu aceeași emoție și entuziasm. „Doamne… ce reacție au avut fetițele când au aflat ce este bebelușul din burtică. Un amestec de uimire, bucurie și emoție pură, un moment pe care îl vom purta mereu în suflet. Viața este, fără îndoială, cel mai frumos dar. Dar pentru noi, adevăratul ei sens se vede în felul în care suntem împreună. 

Cel mai mare dar nu este doar că ele ne au pe noi… ci că se au una pe cealaltă. Pentru că, dincolo de noi, dincolo de timp, vor rămâne mereu familie.  Asta este promisiunea noastră, ca părinți: să le oferim nu doar iubire, ci rădăcini adânci și legături care nu se pierd niciodată. Aș vrea să opresc timpul în loc… exact așa, exact acum… pentru tot ce avem, simțim, creștem, nutrim, visăm și iubim. Mulțumim, Doamne!”, a scris Laura Cosoi într-o postare făcută pe Facebook.

