Elevii și profesorii vor avea și ei parte de o pauză binemeritată. Pe 1 iunie, care coincide cu Ziua Copilului, nu se vor ține cursuri în școli. În plus, aceștia nu vor merge la școală nici pe 5 iunie, când se sărbătorește Ziua Învățătorului, o zi liberă introdusă oficial în calendarul școlar din 2024.

Potrivit tradiției creștin-ortodoxe, Rusaliile sunt celebrate la 50 de zile după Paște. Acest moment marchează una dintre ultimele ocazii pentru o pauză prelungită înainte de vacanța de vară.

Totuși, nu toți se vor putea odihni. Angajații din sectoare esențiale, cum ar fi sănătatea, transporturile, ordinea publică sau serviciile de urgență, care sunt nevoiți să lucreze în zilele de sărbătoare, vor beneficia de timp liber compensatoriu în următoarele 30 de zile sau de un spor salarial, conform legislației în vigoare.

Minivacanța de Rusalii vine la doar o lună după pauza prilejuită de Ziua Muncii, 1 Mai.

