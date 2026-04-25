Mai jos, sunt imagini filmate cu zoom în momentul detonării, de pe o cameră montată la distanță.

Video: ISU Galați

„Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, a transmis MApN.

Mai jos sunt imagini filmate de la distanță.

Locul unde a fost detonată drona rusească Geran-2 a fost ales astfel încât transportul fragmentelor să fie cât mai scurt. Fragmentele au fost duse cu un vehicul militar. Pe durata transportului, populația care era pe traseu a fost evacuată temporar, sub coordonarea IGSU, cu ajutorul Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului.

De asemenea, a fost emis și mesaj Ro-Alert: „Atentie! Distrugere munitie. In zona Bariera Traian va avea loc o detonare controlata sub supravegherea specialistilor. Aceasta va produce un zgomot puternic. Nu intrati in panica. Respectati recomandarile dispuse de autoritati”.

Reamintim că mai multe fragmente de dronă au căzut în Galaţi noaptea precedentă din cauza războiului dus de Rusia în Ucraina, iar anexa unei gospodării şi un stâlp de electricitate au fost avariate. Cel mai grav este faptul că drona avea o încărcătură explozivă, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al DSU, Bogdan Toma, pentru Libertatea.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat că drona este „de tip Geran 2, model nou, fabricat în Rusia” și „a zburat la altitudine joasă timp de aproximativ 4 minute, pe o distanță de 15 km, în spațiul aerian național”. Acest lucru înseamnă că drona a zburat cu o viteză de peste 200km/h.

Din punct de vedere tehnic și constructiv, Geran-2 este versiunea rusească a dronei iraniene Shahed-136.

Apoi, ministerul Apărării a dezvăluit că cele două avioane Eurofighter Typhoon au primit permisiunea să tragă asupra dronei, numai că „aceasta s-a aflat în permanență deasupra teritoriului ucrainean” și de aceea piloții nu au putut trage.

În acest context, ministrul de Externe, Oana Țoiu, a decis să îl convoace la sediul MAE pe ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE