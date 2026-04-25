Artistul a transmis că nu mai tolerează comportamentele, pe care le numește „mocirlă” și că nu dorește să fie asociat cu persoane care, după cum spune el, își ocupă timpul vorbind despre alții.

„Cei care aleg să trăiască în mocirlă să rămână acolo. Nu mai confundați circul cu oamenii fără valoare care își ocupă timpul vorbind despre alții, pentru că despre ei nu au nimic de spus. La circ există muncă, disciplină și respect, lucruri pe care unii nu le vor înțelege niciodată”, a scris Sanfira, în mediul virtual.

„Viața mea personală nu este subiect de bârfă! Orice tentativă de denigrare va avea consecințe. Cei care continuă vor răspunde în instanță și vor plăti pentru afirmațiile făcute. Consider acesta ultimul mesaj pe acest subiect. Dacă nu vă regăsiți în ceea ce fac, treceți mai departe.”, a mai precizat Valentin Sanfira.

La ceva timp după ce a confirmat separarea și a scos la iveală amănunte uimitoare despre divorțul de Valentin Sanfira, Codruța Filip a lansat melodia „De ce lumea se desparte?”. Mai mulți apropiați ai artistei l-au blamat pe fostul soț, mai ales după ce acesta a apărut deja în Thailanda, alături de altă femeie.

Acum, Valentin Sanfira a reacționat, după ce a fost criticat dur, în urma divorțului de Codruța Filip. Astfel că interpretul a lansat și el o melodie după divorț, prin care își exprimă trăirile după cum „îi dictează sufletul”.

„Am fost în studio și am cântat după cum mi-a dictat sufletul. Așa am făcut de când am urcat pentru prima dată pe scenă și așa o să fac mereu pentru publicul care mă iubește. În curând, melodie nouă pentru dumneavoastră!”, a scris Valentin Sanfira pe Instagram.

