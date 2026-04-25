Asta după ce marţi diferenţa faţă de preţul de pe 1 martie coborâse la mai puţin de 10 bani/l atât în cazul benzinei, ci şi în cel al combustibilul diesel. Între timp, preţurile au crescut cu aproximativ 65 de bani/l.

În stațiile OMV Petrom, prețul motorinei a crescut cu 20 de bani/litru, iar cel al benzinei cu 10 bani/litru.

În paralel, și alți mari operatori au ajustat tarifele: Rompetrol a majorat prețurile cu până la 20 de bani la benzină și 15 bani la motorină, iar MOL a crescut motorina cu 20 de bani și benzina cu 13 bani.

În marile orașe, prețurile la pompă au ajuns la valori apropiate de 9 lei/litru, cu variații în funcție de stație și rețea:

București: benzină ~8,7–8,9 lei/l, motorină ~8,9–9,1 lei/l

Cluj-Napoca: benzină ~8,75–8,95 lei/l, motorină ~9,0–9,2 lei/l

Timișoara: benzină ~8,70–8,90 lei/l, motorină ~8,95–9,15 lei/l

Iași: benzină ~8,68–8,88 lei/l, motorină ~8,9–9,1 lei/l

Constanța: benzină ~8,72–8,92 lei/l, motorină ~9,0–9,2 lei/l

Scumpirile vin după mai multe ajustări succesive în ultimele zile, în unele rețele creșterile cumulând peste 60 de bani pe litru într-o perioadă scurtă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE