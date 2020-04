De Andreea Romaniuc Archip,

Carmen Grebenișan, una dintre cele mai cunoscute nume din blogosfera românească, și totodată concurentă la Asia Express, emisiune difuzată duminică seara la Antena 1, a fost nevoită să își schimbe radical stilul de viață din cauza pandemiei de Covid-19.

Celebra bloggeriță recunoaște că i-a luat câteva zile ca să se adapteze carantinei impusă de autorități. „Cred că primele 3-4 zile au fost cele mai grele, în care am simțit că sunt obligată să stau la izolare. Apoi mi-am găsit o groază de activități în casă și nici până acum nu am terminat tot ceea ce mi-am propus”, ne-a povestit concurenta de la Asia Express.

Carmen Grebenișan susține că activitatea ei online este intensă și că profită de timpul liber ivit pentru a duce la bun sfârșit anumite proiecte. „Campaniile continuă, iar creativitatea poate zburda într-o grămadă de direcții. Am un teanc de proiecte video nefinalizate pe care, abia acum am timp să le termin. Sunt cărți pe care le-am cumpărat și n-am avut niciodată timpul necesar să le termin si o groază de documentare pe care mereu am vrut să le văd, însă îmi era prea somn”, ne-a spus Carmen.

Blonda onorează invitațiile primite la diverse formate TV chiar dacă nu este fizic în platou. „Am participat la câteva emisiuni, dar în formatul Skype, de acasă, și pot să spun că este mult mai confortabil. Totuși cred că un punct foarte important al acestei situații este să ne respectăm un program și să ne schimbăm totuși de hainele de casă sau de pijamale pentru a ne crea o atmosferă diferită. E important să separăm spațiul de lucru de zona de relaxare”, este îndemnul ei.

Cu iubitul în carantină

Pe lângă obligațiile profesionale pentru care alocă timp, Carmen Grebenișan și-a propus să își păstreze intacte formele de invidiat, așa că arde calorii pe bandă rulantă. „Sport fac în casă cel puțin de trei ori pe săptămână, fiindcă îmi trimite antrenorul planul personalizat de exerciții și chiar acum eram pe punctul de a-mi achiziționa o bandă de alergat”, a precizat ea.

În plus, nu are timp să se plictisească din cauza izolării, întrucât locuiește cu prietenul ei. „Mă simt foarte bine și confortabil acasă, mai ales că sunt și îndrăgostită și, ce să vezi, direct în carantină cu persoana iubită. Sunt o norocoasă”, a declarat, pentru Libertatea, Carmen Grebenișan.

