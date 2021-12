Actrița și-a refăcut viața alături de Cristi, însă a rămas în relații foarte bune cu fostul soț. Ioana Ginghină a mărturisit, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, că obișnuiește să-l sune pe Alexandru Papadopol atunci când se află în mașină și are foarte mult de mers. Cei doi nu au discuții legate doar de fiica lor, Ruxandra, ci se sfătuiesc și în legătură cu alte subiecte.

Ruxi are o relație foarte bună cu tatăl ei, dar îl place și pe Cristi, iubitul mamei sale. „Am ajuns la vârsta în care contează foarte mult ce cred eu și ce părere am eu. N-am fost iubită, am fost tot timpul soție și vreau și eu să mă bucur de acest statut. E o perioadă. Ruxandra se înțelege bine cu Cristi, de multe ori ea îi ia apărarea în tot felul de discuții”, a declarat Ioana Ginghină, relatează Spynews.

Ioana Ginghină vrea să plece în vacanță după Revelion

Actrița și-ar dori să plece într-o vacanță după Revelion, însă pandemia îi dă bătăi de cap. Ioana Ginghină a petrecut Crăciunul cu familia sa, la Sibiu, iar pentru noaptea dintre ani încă nu are planuri stabilite.

„O să râzi, dar planuri de Revelion încă nu am, pentru că, în fiecare an, eu plecam în vacanță imediat după Revelion… Anul acesta aș fi vrut să fac același lucru, încă nu mi-am pierdut speranța. Dar aștept să văd ce restricții sunt și care vor mai fi luate, în contextul pandemiei, de cei din afară. Inițial, am fi vrut Austria, după care am zis Marea Britanie. Dar și acolo s-a complicat un pic situația. Vedem, poate Germania, Spania, Italia, sper să plecăm undeva imediat după Anul Nou. Dar de Revelion nu avem niciun plan. De Crăciun, ca în fiecare an, bineînțeles că o să mergem la Sibiu, să-mi văd familia, pe sora mea, pe mama, pe tata, nepoata, toate rudele, prietenii pe care îi am acolo… Așadar, până pe 27-28 decembrie o să fiu la Sibiu”, a mai declarat vedeta pentru Ciao.

