Cum și-a revenit Angela Rusu după ce-a de-a treia sarcină. Artista a devenit mamă la 47 de ani

„Am avut multe kilograme. Vreo 95 kg și am slăbit 11 kg. Nu pot să mănânc nimic, nu intră nimic.

Doar fructe. Poate că de la șocul ăsta al adaptării. Nu apuci să mănânci, sunt toată ziua cu treabă și nu mai am pofta de mâncare”, a declarat Angela Rusu pentru Click.

„Nu o alăptez deloc, din cauza evenimentelor. Noi începem din iulie și m-am gândit că este greu și pentru ea să se învețe la sân și apoi să întrerup. Suntem în perioada de adaptare, am găsit un lapte potrivit pentru ea. Încercăm să ne formăm programul după ea”, a mai adăugat artista.

„Este foarte frumos, numai că e foarte greu. Mi s-a schimbat viața radical și toată atenția e doar spre Măriuca. Pot să spun că este foarte diferită viața cu un copil la 47 de ani, față de viața cu un copil la 27 de ani.

Eu, când am născut-o pe Rebeca, aveam 27 de ani, eram tânără, nu aveam atâtea informații, dar mă descurcam (mai are două fiice, Larisa și Rebeca). Acum este altceva, pentru că fizic nu mai ai atâta energie, în plus medicii nu fac decât să te panicheze cu atâtea păreri (…)”, spune interpreta.

