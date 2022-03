Cântăreața a locuit mai bine de 30 de ani în aceeași casă, iar anul trecut a decis că este momentul să facă o schimbare. Daniela Györfi și-a cumpărat o casă de 250.000 de euro în Petrești, județul Ilfov. După ce s-a mutat din București, ea a luat decizia de a o muta și pe fiica ei, Maria, de la școală pentru a fi mai aproape de casă.

„De când trăia mama îmi spunea să ne mutăm. Am fost cu George la câteva vizionări, dar mă gândeam că nu pot să plec sau să iau unde mi-ar fi plăcut mie, pentru că mă gândeam la spital, la Salvare… între timp lucrurile știi cum au decurs… I-am zis lui George să căutăm, el mai morocănos așa a zis cum vreau eu. M-am dus la Petrești și am văzut un bloc… Mi-a plăcut foarte mult. Cu școala Mariei era o problemă. Maria a înțeles că ea poate să treacă de la o școală la alta. Îi plac noii colegi, învățătoarea. Noi ne-am mutat în apartamentul în care doi ani l-am bătut pe George ca picătura chinezească. Ne-am mutat acum. Ne-am hotărât și am luat la parter. Toată lumea mi-a spus că o să îmi fie greu. Nu am nici cea mai mică nostalgie de dor de casă. Pentru mine e ceva wow. (…) Mai avem de făcut. Casa este cam 60% gata. Am terasă, am curte”, a declarat Daniela Györfi.

Invitată în emisiunea „Teo Show”, Teo Trandafir a dat-o de gol pe invitata sa și a dezvăluit câți bani a dat aceasta pe mobila pentru bucătărie. „A dat 9.000 de euro pe o bucătărie, în condițiile în care nu gătește și nu a venit bucătăria din Spania”, a spus prezentatoarea. Casa Danielei Györfi încă nu este complet mobilată, însă s-a mutat deja în noua locuință.

Recomandări Nicolae Ciucă îi amenință pe ruși cu Vlad Țepeș, într-un articol publicat de revista americană Time. „E clar că Ciucă are NATO în oase”, îl elogiază revista

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Daniela Györfi nu vrea renunțe casa mamei sale

Chiar dacă s-a mutat într-un alt apartament, ea nu vrea să renunțe momentan la casa mamei sale. Daniela Györfi nu vrea să închirieze locuința, însă se gândește să o vândă la un moment dat și să facă altă achiziție.

„Îl ținem. Nu-l închiriez. Probabil o să-l vând și o să-mi mai iau ceva. Mama când trăia îmi spunea. Bunica mea din partea mamei a murit în casă la noi și mama îmi tot spunea să ne mutăm. Niciodată nu am fost hotărâtă, deoarece unde îmi plăcea, era la o periferie de București și pentru Salvare, deși a murit acum 8 ani, eu vorbesc de acum 15 ani mă gândeam că până vine Salvarea… Acolo stau din 1986”, a declarat Daniela Györfi recent la Antena Stars.

GSP.RO Și-a luat nevasta și a fugit de acasă cu o geantă cu 200.000 de dolari la el. Incredibil ce a văzut fostul ofițer sub acoperire când a oprit în pădurea din România. „Vai!”

Playtech.ro ȘOC! Cutremur în Uniunea Europeană! Este DEZASTRU pentru România, dar și pentru alte țări!

Observatornews.ro "Viața mea stă lângă mine, într-un sicriu închis". Irina, o tânără din Ucraina, își plânge soțul ucis de ruși la doar 30 de ani

HOROSCOP Horoscop 24 martie 2022. Fecioarele trebuie să fie sincere cu ele și vor reuși să evalueze corect orice situație supărătoare

Știrileprotv.ro Pfizer a dispus retragerea de medicamente pentru hipertensiunea arterială din cauză că prezintă risc de cancer

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani